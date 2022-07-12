افزایش ۱.۶۳ درصدی جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته تأمین اجتماعی اظهار کرد: آمار جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی استان مرکزی نسبت به مدت مشابه ۱.۶۳ درصد افزایش داشته و این رقم به ۹۹۱ هزار و ۶۲۶ نفر رسیده است.

وی افزود: بیمه شدگان اصلی استان مرکزی به ۳.۷ درصد افزایش به تعداد ۳۲۴ هزار و ۸۷۸ نفر رسیده بیمه شدگان اجباری با افزایش ۲.۳ درصد به تعداد ۲۲۱ هزار و ۱۳۶ نفر رسیده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۶ هزار نفر افزایش بازنشسته وجود داشته است، گفت: نیاز است در زمینه صندوق بازنشستگی برنامه‌ریزی دقیق و مناسبی صورت گیرد تا دولت با چالش مواجه نشود.

حسینی عنوان کرد: آمار جمعیت مستمری بگیران استان مرکزی ۹۹ هزار و ۴۱۷ نفر است که از این تعداد ۶۵ هزار و ۱۱۴ نفر بازنشسته هستند.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید یکی از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی است، ادامه داد: سال گذشته با استفاده از قوانین و طرح‌های مختلف از جمله قانون بخشودگی جرایم ۹۹ درصد بدهکاران استان مرکزی تعیین تکلیف شدند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اینکه یک سوم بدهی معوق استان مرکزی مربوط به آذر آب است، بیان کرد: یکی از اهداف و وظایف سازمان بر این است که کارفرمایان و کارگران دچار چالش نشوند و در این راستا ۹۵ درصد کارفرمایان لیست حق بیمه را منظم پرداخت می‌کنند.

حسینی با اشاره به کسری منابع، تصریح کرد: سال گذشته منابع استان ۵ هزار و ۴۹ میلیارد تومان بوده که ۵ هزار ۷۷۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: در استان مرکزی ۲۳ هزار کارگاه فعال وجود دارد: که ۱۷ هزار کارگاه بین ۱ تا ۵ کارگر، دو هزار و ۱۷۱ کارگاه بین ۶ تا ۱۰ کارگر و ۷۶۵ کارگاه بالای ۵۰ نفر کارگر وجود دارد.