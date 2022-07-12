معاون اجرایی رئیس جمهور از کارخانه تولید چادر مشکی قم بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از کارخانه تولید چادر مشکی در استان قم با تاکید بر اینکه در تکمیل این طرح کلان و ملی می‌بایست تسریع شود اظهار داشت: با توجه به تعهداتی ارزی که دولت در راستای اجرای این پروژه داده آماده تأمین ارز برای تهیه ماشین آلات کارخانه چادر مشکی هستیم.

معاون اجرایی کارخانه چادر مشکی قم در این بازدید با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: تا کنون مبلغی بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.

حسین زمانی عنوان داشت: این کارخانه در قالب ۳ سوله خط تولید در حال ساخت است و هم اکنون دیوارکشی این مجموعه به صورت کامل صورت گرفته است.

معاون اجرایی کارخانه چادر مشکی قم ابراز داشت: تعداد ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات نساجی در ۳۵ ردیف تولید انواع چادر مشکی در این کارخانه را انجام می‌دهند و سالانه ۱۸ میلیون متر مربع در این واحد تولید می‌شود که نیاز ۴۰ درصد از چادر مشکی کشور برطرف می‌شود.

تیرماه سال گذشته ۱۵ هکتار از اراضی شهرک صنعتی شکوهیه قم، به منظور احداث کارخانه تولید چادر مشکی به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) انتقال و کار احداث آغاز شد و پیش بینی می‌شود این پروژه تا دو سال آینده به مرحله بهره برداری برسد.