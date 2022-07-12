کاهش بار ترافیکی میدان باهنر با الحاق دو هکتار محوطه پشتیبان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمد حسینی تختی با بیان اینکه حجم ورودی کامیون‌های حامل کالا و نیز لزوم توجه و مدیریت ترافیکی محورهای مواصلاتی همواره مورد توجه بوده اظهارداشت: الحاق دو هکتار از اراضی جدید، نقش به سزایی در جلوگیری از گره های ترافیکی داشته و نیز تسهیل گر در امر نگه‌داری، دپو کالا و سبب افزایش کارایی و بهره‌وری در تخلیه و بارگیری می‌شود.

وی در خصوص افزایش ظرفیت انبارش کالا در این محوطه بیان کرد: با توجه به موقعیت ممتاز بندر شهید باهنر بعنوان یکی از قطب های اصلی کانتینرهای حامل کالای یخچالی و تره بار کشور، میزان دپو این نوع کانتینرها نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت.

مدیر بندر شهید باهنر هرمزگان گفت: ساماندهی کامیون‌های ورودی به بندر یکی از راهبردهای جدی است که امیدواریم با اجرای این طرح گام موثری در راستای مدیریت ترافیک، تسهیل در عبور و مرور کامیون‌ها و کاهش حجم ترافیک ورودی به بندر برداشته شود.

بندر شهید باهنر یکی از بنادر چند منظوره استان هرمزگان و جزو بنادر فعال و قدیمی ایران محسوب می‌شود که در ضلع غربی شهر بندرعباس قرار دارد. این بندر سومین بندر ترانزیتی ایران و دومین بندر بزرگ استان هرمزگان است که در امور صادرات کالای غیرنفتی، حمل و نقل کالا، حمل ‌و ‌نقل گردشگری، مسافرت‌های داخلی و بین‌المللی فعالیت دارد.