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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۳

رئیس کل دادگستری استان کردستان خبر داد؛

کشف ۲۰ هزار قطعه جوجه یک روزه در بانه

کشف ۲۰ هزار قطعه جوجه یک روزه در بانه

بانه- رئیس کل دادگستری کردستان از کشف محموله ۲۰ هزار قطعه ای جوجه یک روزه در شهرستان بانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران بر لزوم شناسایی و برخورد جدی با سرشبکه‌های قاچاق و دلالان دام و جوجه یک روزه توسط فرماندهی مرزبانی استان و دستگاه‌های مربوطه تأکید کرد.

وی افزود: با ورود دستگاه قضائی استان و اقدامات اطلاعاتی محل دپو و قاچاق جوجه یک روزه که مقرر بود از معابر مرزی ایران به کشور عراق منتقل شود در شهرستان بانه شناسایی و پس از بازرسی از محل مذکور تعداد ۲۰ هزار قطعه جوجه یک روزه مترصد قاچاق کشف و توقیف شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول موظفند تا سرشبکه‌های قاچاق و دلالان دام و جوجه‌های یک روزه را در استان شناسایی نموده و دستگاه قضائی نیز با این عوامل برخورد قاطع انجام خواهد داد.

کد مطلب 5536455

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