کشف ۲۰ هزار قطعه جوجه یک روزه در بانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران بر لزوم شناسایی و برخورد جدی با سرشبکه‌های قاچاق و دلالان دام و جوجه یک روزه توسط فرماندهی مرزبانی استان و دستگاه‌های مربوطه تأکید کرد.

وی افزود: با ورود دستگاه قضائی استان و اقدامات اطلاعاتی محل دپو و قاچاق جوجه یک روزه که مقرر بود از معابر مرزی ایران به کشور عراق منتقل شود در شهرستان بانه شناسایی و پس از بازرسی از محل مذکور تعداد ۲۰ هزار قطعه جوجه یک روزه مترصد قاچاق کشف و توقیف شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول موظفند تا سرشبکه‌های قاچاق و دلالان دام و جوجه‌های یک روزه را در استان شناسایی نموده و دستگاه قضائی نیز با این عوامل برخورد قاطع انجام خواهد داد.