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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۴

طی سه ماهه نخست امسال؛

تمدید کارت‌های بازرگانی در استان بوشهر ۷۴ درصد افزایش یافت

تمدید کارت‌های بازرگانی در استان بوشهر ۷۴ درصد افزایش یافت

بوشهر- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: تمدید کارت‌های بازرگانی در استان بوشهر ۷۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی ظهر سه‌شنبه در دیدار با فعالان بازرگانی استان بوشهر اظهار داشت: مراحل صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند برای متقاضیان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۸۵ فقره کارت بازرگانی فعالان تجاری استان تمدید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد داشته است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: طی مدت زمان مذکور تعداد ۸۵ فقره کارت بازرگانی جدید جهت انجام فعالیت‌های صادرات و واردات کالا صادر شده است.

صفوی با اشاره به سابقه دیرینه فعالیت تجاری در استان بوشهر عنوان کرد: از ابتدای سال گذشته تا پایان سه ماهه اول سال جاری مجموعاً تعداد ۴۸۴ فقره کارت جدید صادر و ۸۹۵ فقره تمدید کارت بازرگانی صورت گرفته است.

کد مطلب 5536456

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