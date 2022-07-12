به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی امروز سه شنبه در مراسم تجلیل از فرهیختگان فرماندهی انتظامی استان لرستان، مهمترین و تأثیر گذار ترین سلاح کارکنان نیروهای مسلح را ارزشها و اعتقادات دینی دانست و گفت: دشمن در اندیشه باطل خود تفکر دینی و ارزشی نیروهای مسلح را مورد هدف گرفته است.
وی درباره انتظاراتی که از نیروهای مسلح کشور خاصه فراجا وجود دارد، اظهار داشت: از ما به عنوان یک سازمان نظامی انتظارات خاصی وجود دارد که این انتظارات در منظرهای متفاوتی تجلی پیدا میکنند، هر عمل و فعلی که از نخبگان و فرهیختگان نیروهای نظامی و انتظامی چه به شکل جمعی و چه به شکل فردی سر بزند، هم برای دوستان و هم برای دشمنان دارای پیام است.
مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان در ادامه افزود: آن ویژگی خاصی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن نیروی مقتدر و مخلص انتظامی را منحصر به فرد کرده و به عنوان نقطه قوت آن شناخته میشود، در تواناییهای سختافزاری نیست، دشمنان ما هم میدانند با وجود پیشرفتهای بسیار چشمگیری که در مباحث سختافزاری و ساخت سلاح و تجهیزات داریم، آنچه ما را به برتری رسانده و به آن میبالیم در اندیشه و تفکر دینی و ولایت پذیری نیروهای انسانی ما نهفته است.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی درباره تجلی اندیشههای اسلامی در افعال و اعمال فرهیختگان و کارکنان نیروی انتظامی نیز گفت: اندیشه و تفکر الهی و دینی در مجموعه فراجا آنها را به مجاهدانی تبدیل کرده است که با هر نوع سختی و دشواری در مأموریتهای مهم، در مقام پلیس در تراز انقلاب اسلامی ظهور پیدا کرده و در خدمت رسانی به مردم به معنای واقعی درخشیدند.
وی درباره ضرورت انجام فعالیتهای فرهنگی به شکلی تأثیرگذار نیز اظهار داشت: التزام علم و عمل، اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی را بالا میبرد و از آنجا که جوهره انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح آن، جوهره اعتقادی و التزام به ارزشها است، برای به ظهور رساندن آن نیز باید کار فرهنگی توسط فرهیخته گانش صورت بگیرد.
مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان در ادامه تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که نخبگان و فرهختگان هر مجموعه و متصدیان امور فرهنگی از این امر غافل نشوند که آموزههای دین مبین اسلام را بیش از دیگران در رفتار خود وارد کنند.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین و تأثیر گذارترین سلاح این نیرو را ارزشها و اعتقادات الهی دانست و گفت: در حال حاضر اولویت اول دشمنان، جنگ نرم، خلع سلاح کارکنان نیروهای مسلح و خانوادههای آنها از باورها و اندیشههای اسلامی و ولایت پذیری است که با تلاش فرهنگی و صیانتی سازمان عقیدتی سیاسی و فرهیختگان فراجا دشمن را در ماموریتش و جنگ نرم ناکام گذاشتند.
وی افزود: خوشبختانه در جامعهای زندگی میکنیم که یکی از سالمترین جوامع محسوب میشود و مردم استان لرستان پایبندترین مردم نسبت به مسائل شرعی و دینی هستند و دوست ندارند عدهای وجهه شهرشان را به بهانههای مختلف و عدم رعایت مسائل دینی خدشه دار کنند، از همین رو باید تلاش کنیم تا عدهای با حرکات و رفتار ناموزون خود در پوشش و آرایش و… موجبات آزار و ناراحتی دیگر شهروندان جامعه را فراهم نکنند و اجازه دهند مردم جامعه با همان باورها و اندیشههای الهی به زندگی روزانه خود ادامه دهند و درغیر آن قطعاً پلیس بر اساس قانون به وظیفه خود که حفظ ارزشها است با متجاهران بی بند و باری برخورد خواهد کرد.
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