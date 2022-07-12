سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی پیش از ظهر سهشنبه در بازدید از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در قم، اظهار داشت: ساخت مسکن از سیاستهای اصلی دولت سیزدهم است و تلاش میشود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث میشود.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: برای طرح نهضت ملی مسکن استان قم زمین مورد نیاز تأمین میشود و در این زمینه تمهیدات لازم صورت میگیرد.
مرتضوی با بیان اینکه تاکنون برای ۵۰ درصد از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان قم زمین تأمین شده است، افزود: برای سایر متقاضیان نیز پیشبینیهای لازم جهت تخصیص زمین انجام میپذیرد و نگرانی وجود ندارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره اینکه در استان قم حدود ۹۰ هزار نفر شرایط لازم برای طرح نهضت ملی مسکن را داشتند، افزود: با الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری منطقه پردیسان به محدوده شهر قم امیدواریم که مشکلی در زمینه تأمین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن در استان قم نداشته باشیم.
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