به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی صبح سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسانجنوبی اظهار کرد: روی کار آمدن دولت سیزدهم تقریباً همزمان با دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در آن مقطع رهبر معظم انقلاب اسلامی بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور تأکید کردند.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیانکرد: فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی سه مؤلفه بازسازی خود ساختار، بازسازی کارگزار و بازسازی روشها را مد نظر قرار داده است.
رمضانی با اشاره به اینکه چابک سازی، توجه به عدالت فرهنگی و تفویض اختیار به استانها از مهمترین برنامههای ما است، ادامهداد: یک نمونه از گامهای مهم برای عدالت فرهنگی نمایشگاه مجازی کتاب تهران بود که افراد بدون رنج سفر و.. توانستند کتاب مد نظر خود را تهیه کنند.
وی بیانکرد: در حوزه معاونت سینمایی نیز مقرر شده است که ۷۰ درصد اعتبارات به ویژه در حوزه انجمن سینمای جوان به استانها تسری پیدا کند.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امیدواریم ماحصل نگاه عدالت فرهنگی شناسایی استعدادهای بسیار خوب و معرفی آنان به جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی باشد.
رمضانی اظهار کرد: در حوزه بازسازی کارگزار باور ما بر این است که این مهم جز با تشکیل جبهه کارگزار و هم افزایی بین دستگاههای فرهنگی محقق نمیشود که باید در این خصوص تلاش و برنامهریزی کرد.
وی با تأکید بر اینکه تصدیگری در حوزه فرهنگ معنا ندارد، بیان کرد: متأسفانه گاه به اشتباه به جای سیاست گذاری در حوزه فرهنگ مجری و متصدی میشویم که این روش باید تغییر پیدا کند.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت مردمی کردن فرهنگ، یادآور شد: اعتبار و عدد بسیار خوبی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقا شاخصهای فرهنگی استانها در نظر گرفته شده است.
نظر شما