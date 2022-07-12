مزرعه استخراج ارز دیجیتال در ارومیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی در سطح شهرستان "ارومیه" اقدام به ایجاد مزرعه استخراج ارز دیجیتال کرده است، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و با بررسی‌های تخصصی و هماهنگی‌های قضائی، در بازرسی از محل ۱۶ دستگاه ماینر به صورت فعال و متصل به شبکه برق شهری مشاهده و کشف شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه، ارزش دستگاه‌های کشف شده حدود ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، اظهار داشت: در این خصوص یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سردار جهانبخش با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های ذاتی پلیس، مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصاً قاچاق کالا و ارز است، عنوان داشت: با قاطعیت با هرگونه قانون شکنی و اخلال در نظم اقتصادی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد و پلیس این اجازه را نخواهد داد تا قاچاقچیان برای رسیدن به اهداف و مطامع خود امنیت اقتصادی را خدشه دار کنند.