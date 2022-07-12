تامین واگن مورد نیاز متروی قم پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه قطار شهری قم با بیان اینکه بهره برداری از قطار شهری در قم اهمیت بالایی دارد، اظهار کرد: مشکل پیش روی این پروژه تأمین واگن مورد نیاز قطار شهری قم است که یکی از راه‌های رفع این مشکل خرید یا اجاره دو رام واگن از تهران است که بستر این کار کاملاً فراهم می‌باشد.

وی با اشاره اینکه راهکار دیگر تأمین واگن قطار شهری از محل تهاتر نفت است، گفت: در حال حاضر مقدمات خرید چند رام قطار از یکی از کشورها انجام شده و همچنین امکان و ظرفیت استفاده از دو رام قطار شهری خط دو مشهد نیز در خط یک متروی قم در قالب خرید یا اجاره فراهم شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور از برگزاری جلسه با حضور شهرداران قم، تهران و مشهد برای تأمین واگن خبر داد و ابراز کرد: خط یک متروی قم به طول ۱۴.۸ کیلومتر و ۱۴ ایستگاه عبوری در حال احداث است و فاز نخست آن در قالب ۶ ایستگاه حد فاصل قلعه کامکار تا میدان مطهری ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مرتضوی با بیان اینکه خط دو مترو قم نیز به طول ۱۵.۵ کیلومتر از پردیسان آغاز و در محدوده چهار راه بازار به پایان می‌رسد، اضافه کرد: امیدواریم با همکاری و هم افزایی بتوانیم در مدت زمان کمی مشکل واگن را رفع کرده و قطار شهری قم را به بهره برداری برسانیم.