امکانات بهداشتی و گردشگری طرح دریای ساری ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی پیش ازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح سالم سازی ساحل ساری بازدید و از وضعیت نامناسب بهداشتی و گردشگری آن انتقاد کرد و گفت: سواحل دریای مازندران همیشه برای مردم منطقه و مسافران، مقصد مهم سفر وگردش است.

وی گفت: مردم از نقاط مختلف، خسته از زندگی ماشینی، استرس و دل نگرانی‌ها و به دور از هیاهوی زندگی روزمره می‌خواهند درکنار ساحل به آرامش روحی و سلامت جسمانی برسند اما با دیدن امکانات ضعیف بهداشتی و گردشگری و رعایت نشدن موارد بهداشت عمومی وتغذیه ای از حضور در سواحل اظهار نارضایتی و پشیمانی دارند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان مرتبط باید با به روز رسانی کردن امکانات، لوازم زیرساختی و گردشگری و بهبود خدمات‌رسانی موجبات جلب رضایت گردشگران و هموطنان از طرح سالم‌سازی در سواحل استان فراهم کنند و دادستانی مرکز استان نیز به عنوان مدعی العموم پیگیر این وضعیت خواهد بود.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: زمانی که مردم از وضعیت طرح سالم سازی ناراضی هستند ترجیح می‌دهند تا خارج از طرح دریا به شنا کردن و استفاده از ساحل بپردازند و همین موضوع موجب افزایش غرق شدگی در دریا شده است و باید با مدیریت درست، نسبت به بهبود خدمات به مردم چاره اندیشی صورت گیرد..