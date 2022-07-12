به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با تجلیل از تلاش‌های همه زحمت کشان عرصه رسانه، اظهار داشت: ارتباط مستمر و دوجانبه پلیس با اصحاب رسانه همیشه مثبت و اثر گذار بوده است.

وی افزود: خبرنگاران و فعالان رسانه، قشری زحمت کش، دلسوز و منصف هستند و نقش سازنده آنها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان و ایجاد احساس امنیت روانی در جامعه بسیار حائز اهمیت و ملموس است.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: خوشبختانه با همکاری و همراهی خوب مردم، دستگاه‌های مرتبط و اصحاب رسانه با خدمتگزاران خود در مجموعه انتظامی لرستان، امنیت پایداری در سطح استان حاکم است.

سردار الهی عنوان کرد: جشنواره پلیس، رسانه و امنیت در هفته فراجا امسال با شعار «پلیس هوشمند، جامعه قانون مدار و امنیت پایدار» در استان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: دبیرخانه این جشنواره از ۱۵ تیرماه امسال فعالیت خود را آغاز و تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و آثار ارسالی مربوطه توسط دبیرخانه جشنواره به هیئت داوران ارجاع و برگزیدگان انتخاب و از آنها تجلیل خواهد شد.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: آثار ارسالی به جشنواره شامل کلیپ، انیمیشن، موشن گرافیک، نماهنگ، پادکست، خبرنویسی، گزارش، پوستر، کاریکاتور و … است.

