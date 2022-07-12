راه اندازی متروی قم نیازمند واگن است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور از پروژه متروی قم با اشاره به اینکه علیرغم مشکلات و موانع، خط یک مترو قم تا امروز ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر این پروژه آماده انجام تست گرم و مهمترین دغدغه ما برای ادامه کار و رساندن این پروژه به بهره برداری تأمین واگن است.

وی ادامه داد: چندین ماه است در تلاشیم تا دو رام قطار از متروی تهران به‌صورت خرید یا اجاره تأمین کنیم که علیرغم جلسات و پیگیری‌های انجام شده نتوانسته‌ایم به نتیجه برسیم.

شهردار قم با اشاره به اینکه طبق تعهد صورت گرفته دولت می‌بایست ۸۰ واگن برای قطار شهری قم تأمین و در اختیار شهرداری قرار می‌داد، گفت: مجموعاً متروی قم نیازمند ۱۱۳ رام قطار است که باید با انعقاد توافقنامه‌ها و همکاری‌های چند جانبه بین دولت و کلان شهرها تأمین آن فراهم شود تا بتوانیم هر چه زودتر متروی قم را به بهره برداری برسانیم.