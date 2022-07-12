به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عزتی در تشریح برنامههای ویژه عید غدیر در لرستان، گفت: لرستان در تولید محتوای مرتبط با امیرالمومنین علی (ع) و سیره آن حضرت با تولید صدها مقاله، پایاننامه علمی و تخصصی در میان استانها سرآمد است و این موجب افتخار مردم این استان است.
وی افزود: با همت و تلاش تمامی مجموعههای فعال فرهنگی، علمی، آموزشی، ورزشی، هنری و اجرایی استان برنامههای ارزشمندی برای نکوداشت ایام دهه امامت و ولایت پیشبینی شده است.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر لرستان، فضاسازی شهری و نورافشانی اماکن عمومی با کمک شهرداریها و ادارات و نهادهای مردمی، برگزاری ویژهبرنامه جشن بزرگ غدیر در پارک «زیباکنار کیو» خرمآباد با حضور هنرمندان و بازیگران و اندیشمندان حوزه غدیر با مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی دیگر دستگاههای مرتبط به مدت سه روز، برنامه ویژه جشن در روز ۲۴ تیر در مصلیهای نماز جمعه سراسر استان، برگزاری مراسم جشن و سرور در تمامی مساجد و اماکن مقدس و امامزادگان سراسر استان را از برنامههای بنیاد غدیر لرستان برشمرد.
عزتی تشکیل موکبها و ایستگاههای صلواتی با مدیریت نهادهای مردمی، هیئتهای مذهبی و نیروی مقاومت بسیج استان، برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی، هنرهای دستی و تجسمی، سفال و کتابخوانی با مدیریت نهادهای فرهنگی، هیئتهای خودجوش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هیئتهای ورزشی در سطوح مختلف و در تمام شهرها و مناطق استان و مجموعههای نظامی و انتظامی، پخت غذا و اطعام حداقل ۳۲ هزار و ۵۰۰ بسته غذایی گرم توسط هیئتهای مذهبی، کمیته امداد، بهزیستی و نهادهای مردمی، تولید محتوا و برنامه ویژه و انعکاس خبرها و تبیین حقیقت غدیر به شیوههای مختلف در دهه امامت و ولایت توسط صدا و سیمای مرکز لرستان از دیگر برنامههای این بنیاد در دهه امامت و ولایت ذکر کرد.
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