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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۰۹

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۵

واقعه تاریخی غدیر خم در خرم‌آباد بازسازی می‌شود

واقعه تاریخی غدیر خم در خرم‌آباد بازسازی می‌شود

خرم‌آباد- دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر در لرستان از بازسازی واقعه تاریخی غدیر خم در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عزتی در تشریح برنامه‌های ویژه عید غدیر در لرستان، گفت: لرستان در تولید محتوای مرتبط با امیرالمومنین علی (ع) و سیره آن حضرت با تولید صدها مقاله، پایان‌نامه علمی و تخصصی در میان استان‌ها سرآمد است و این موجب افتخار مردم این استان است.

وی افزود: با همت و تلاش تمامی مجموعه‌های فعال فرهنگی، علمی، آموزشی، ورزشی، هنری و اجرایی استان برنامه‌های ارزشمندی برای نکوداشت ایام دهه امامت و ولایت پیش‌بینی شده است.

دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر لرستان، فضاسازی شهری و نورافشانی اماکن عمومی با کمک شهرداری‌ها و ادارات و نهادهای مردمی، برگزاری ویژه‌برنامه جشن بزرگ غدیر در پارک «زیباکنار کیو» خرم‌آباد با حضور هنرمندان و بازیگران و اندیشمندان حوزه غدیر با مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی دیگر دستگاه‌های مرتبط به مدت سه روز، برنامه ویژه جشن در روز ۲۴ تیر در مصلی‌های نماز جمعه سراسر استان، برگزاری مراسم جشن و سرور در تمامی مساجد و اماکن مقدس و امامزادگان سراسر استان را از برنامه‌های بنیاد غدیر لرستان برشمرد.

عزتی تشکیل موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی با مدیریت نهادهای مردمی، هیئت‌های مذهبی و نیروی مقاومت بسیج استان، برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی، هنرهای دستی و تجسمی، سفال و کتابخوانی با مدیریت نهادهای فرهنگی، هیئت‌های خودجوش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هیئت‌های ورزشی در سطوح مختلف و در تمام شهرها و مناطق استان و مجموعه‌های نظامی و انتظامی، پخت غذا و اطعام حداقل ۳۲ هزار و ۵۰۰ بسته غذایی گرم توسط هیئت‌های مذهبی، کمیته امداد، بهزیستی و نهادهای مردمی، تولید محتوا و برنامه ویژه و انعکاس خبرها و تبیین حقیقت غدیر به شیوه‌های مختلف در دهه امامت و ولایت توسط صدا و سیمای مرکز لرستان از دیگر برنامه‌های این بنیاد در دهه امامت و ولایت ذکر کرد.

کد مطلب 5536512

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