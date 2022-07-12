مردم آذربایجان غربی ۳۷ میلیارد تومان زکات دادند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز سهندی ظهر سه شنبه در جلسه شورای زکات آذربایجان غربی با اشاره به این که در سال گذشته بیش از ۸۱ میلیارد تومان زکات جمع آوری شده است گفت: ۱۰۷ درصد برنامه ریزی انجام شده در سال گذشته در امر پرداخت زکات در استان تحقق یافت.

وی با اشاره به افزایش ۵۵ درصدی زکات جمع آوری شده در استان طی سه ماهه نخست امسال، اظهارکرد: مردم استان در سه ماهه اول امسال ۳۷ میلیارد تومان زکات داده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۸۰۰ روستای استان ۱۹۷۷ روستا ظرفیت پرداخت زکات دارند و در ۱۶۱۰ روستا نیز زکات پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۳ هزار و ۷۰۰ مودی زکات در سامانه به عنوان پرداخت کننده زکات در استان ثبت شده اند، گفت: مهاباد و میاندوآب در سال گذشته در زمینه پرداخت زکات رتبه‌های اول تا سوم استان را کسب کردند.

سهندی با اشاره به اینکه ۳۳ مرکز نیکوکاری تخصصی زکات نیز در استان ایجاد شده است، افزود: همایش علمی فرهنگی و ترویجی زکات ۲۹ تیرماه در ارومیه برگزار می‌شود و در آن از کتابچه زکات نیز رونمایی خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره استان افزود: ۴۴ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده و ۵ مقاله برتر انتخاب شده اند و در روز همایش ارائه خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز با اشاره به اهمیت تبلیغ واجب شرعی زکات در بین مردم گفت: علاوه بر تأثیرات اقتصادی و توسعه‌ای زکات، بعد تربیتی و معرفتی مسئله زکات نیز باید مورد توجه قرار زکات یک فریضه الهی گیرد چرا که زکات یک فریضه و دستور الهی است.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با بیان این که برای تأثیرگذاری مباحث دینی و اسلامی باید به حلال بودن رزق و روزی و درآمد افراد توجه شود افزود: زکات موجب پاکسازی جامعه اسلامی از اموال حرام و درآمدهای غیر شرعی می‌شود و این مهم مطمئناً تأثیر مهم تربیتی نیز در جامعه اسلامی خواهد داشت.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی نیز در این جلسه بر انعکاس همایش زکات در حوزه‌های برنامه ساز سیما، صدا و خبر تاکید کرد و گفت: باید موضوع زکات و اهمیت پرداخت آن را با توجه به فریضه بودن این مسئله فراگیر کرده و به دغدغه مهم مردمی تبدیل کنیم تا شاهد تقویت بیش از پیش دین داری و معرفت دینی مردم باشیم.