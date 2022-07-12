اولویت ما توجه به کشتی پایه است/ حمایت مالی از هیئت کشتی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر امروز سه شنبه در مجمع عمومی هیئت کشتی لرستان گفت: با وجود اینکه همه جای ایران حاشیه در اطراف ورزش وجود دارد اما کشتی لرستان این روزها در حال پیشرفت است.

وی منیّت افراد را آسیب کشتی دانست و افزود: اگر روزی تصمیم گرفتیم که بگوییم ما و همه در کنار هم به کشتی کمک کنیم از بسیاری از مشکلات عبور می‌کنیم چرا که امروز با وجود شما دلسوزان و پیشکسوتان کشتی استان و همچنین مدیرکل ورزش و جوانان که از خانواده کشتی است، رئیس این هیئت فرصت خوبی برای بالا بردن سطح کشتی لرستان دارد.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: بنده هرگز حاضر نخواهم بود چشمم را بر روی حقیقت ببندم و اعلام می‌کنم هیئت کشتی لرستان جز سه هیئت برتر کشتی کشور است، که البته این با کمک تمامی اهالی کشتی استان امکان پذیر شده است.

دبیر با تاکید بر اینکه بر کشتی استان لرستان اشراف کامل دارد و از عملکرد هیئت‌های فعال شهرستانی استان نیز با اطلاع است افزود: قطعاً به این هیئت‌ها از طرف فدراسیون کمک‌های ویژه خواهد شد و در همین رابطه نیز در روزهای آینده قطعاً مبلغی برای کمک به فعالیت‌های هیئت‌های شهرستانی به هیئت استان پرداخت خواهد شد.



دبیر توجه به کشتی پایه را اولویت اول کشتی کشور دانست و تصریح کرد: وقتی نونهالان و نوجوانان کشتی‌گیر لرستانی در سطح کشور و در مسابقات مختلف شاخص می‌شوند، این یعنی در همین استان سه سال دیگر کشتی گیران بزرگسالش شاخص می‌شوند.

بنا بر این گزارش، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران در سفر یک روزه خود به استان لرستان ضمن حضور در مجمع هیئت کشتی استان با استاندار لرستان نیز دیدار و گفت و گو داشت.