به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی کیا امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت توسط دو شرور در سطح این شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان بلافاصله به محل مربوطه اعزام و دو شرور را شناسایی و دستگیر و در بازرسی بدنی از آنها یک قبضه سلاح کمری، ۱۲ تیر جنگی و یک تیغه خشاب کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی، عنوان کرد: پلیس با قاطعیت و با اراذل و اوباش و هنجارشکنان برخورد خواهد کرد.