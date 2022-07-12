ضرورت تلاش برای اثربخشی فعالیت های شورای اطلاع رسانی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسبحان حسنی روز سه شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت در استانداری ایلام با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف شورای اطلاع رسانی دولت، انعکاس دستاوردهای دولت است، گفت: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی باید پیشقراولان این عرصه باشند.

وی اظهار کرد: روابط عمومی‌ها علاوه بر ایفای نقش اصلی خود یعنی ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی، باید انعکاس خدمات دولت را نیز همواره مدنظر داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام با تاکید بر ضرورت تلاش در جهت اثربخشی فعالیت‌های شورای اطلاع رسانی استان، افزود: باید از همه ظرفیت‌های موجود جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم استفاده شود.

حسنی با بیان اینکه دشمن با عملیات روانی به دنبال یأس و ناامیدی در جامعه است، یک بعد جهاد تبیین را اطلاع رسانی درست و به موقع عنوان کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام در ادامه با اشاره در پیش رو بودن هفته دولت، گفت: کیفیت اطلاع رسانی در برنامه‌های هفته دولت، باید موجب امید در سطح جامعه شود.

گفتنی است در پایان این جلسه، «عباس خزلی»، «عظیم پیرانی»، و خانم «فرشته سنجیده» به عنوان اعضای جدید این شورا معرفی و احکام خود را دریافت کردند.