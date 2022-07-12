بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ماندگاری پدیده گرد و غبار بر روی جو همه مناطق استان لرستان اظهار داشت: زمان پایان این پدیده در جو استان روز پنج شنبه خواهد بود.

وی با اشاره به کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی در این راستا در استان عنوان کرد: اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز به ویژه برای افراد آسیب پذیر، استفاده از ماسک مناسب، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، پیشگیری از خسارات احتمالی به تأسیسات حساس به گردو خاک و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و… مورد توجه باید قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به تداوم استقرار هوای گرم در استان بیان داشت: پایان این شرایط و هوای گرم در استان یکشنبه هفته آینده خواهد بود.

مرادپور با اشاره به افزایش مصرف حامل‌های انرژی آب و برق، احتمال گرمازدگی، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها در استان گفت: در این راستا صرفه جویی در مصرف آب و برق به ویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در ساعات ظهر برای جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل‌ها و … باید مورد توجه قرار گیرد.