کم کاری و ترک فعل مسئولان در ایجاد ایمنی حاشیه رودخانه کیسوم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان از محل واژگونی خودرو در پل کیسوم آستانه اشرفیه بازدید و دستوراتی در این زمینه صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان و بستگان حادثه سقوط خودرو در کانال جاده کیسوم، تصریح کرد: اهمال، کم کاری و ترک فعل مسئولان ذیربط در نصب حفاظ و نرده آهنی و ایجاد ایمنی و امنیت جاده‌ای در این حادثه روشن و محرز است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز شاهد حوادث تلخ مشابهی در جاده‌های کانالی استان بوده‌ایم، اضافه کرد: دادستان شهرستان آستانه اشرفیه موظف است طی نامه‌ای برای ادارات متولی اعم از آب منطقه‌ای و راهداری مهلت یک هفته‌ای برای برطرف نمودن نواقص و برقراری ایمنی برابر استانداردهای موجود مشخص نماید.

رئیس شورای قضائی استان در پایان افزود: مدیرانی که ظرف مهلت مقرر شده به وظایف خود عمل نکنند مورد پیگرد سریع قانونی قرار خواهند گرفت.

ضرب الاجل یک ماهه برای رفع نقص

دادستان آستانه اشرفیه نیز با بیان اینکه در ساعت ۲۱ شب گذشته یک دستگاه پراید در جاده کانالی پل کیسوم از جاده منحرف شده و در کانال آب سقوط کرد، اظهار داشت: متأسفانه در این حادثه ۴ نفر از همشهریان به دلیل خفگی در آب جان خود را از دست دادند.

مجید تاج الدینی اضافه کرد: در بازدیدهای گذشته دادستانی در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که در معیت رئیس پلیس راه رشت لاهیجان صورت گرفت، نواقص و مشکلات جاده‌های شهرستان به مدیران ارشد متولی در استان ابلاغ شد.

وی گفت: در این نامه طی ضرب الاجل یک ماهه تاکید شد برابر اهمیت و ضرورت موضوع، مدیران مربوطه نسبت به رفع نواقص و برقراری ایمنی راه‌ها و جاده‌های کانالی شهرستان آستانه اشرفیه اقدام نمایند.