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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام:

۱۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای «لالا» در ایلام آبی شد

۱۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای «لالا» در ایلام آبی شد

ایلام-رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: به تازگی ۱۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای «لالا» در ایلام آبی شده است.

آذرنوش عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای لالا در شهرستان سیروان یکی از مناطق حاصلخیز است که زمین‌های آن در سیل ۹۸ دچار آسیب شدند به طوری که ادامه فعالیت با مشکل روبه رو شد.

وی گفت: به همین منظور بسیج سازندگی سپاه استان با مشارکت جهاد کشاورزی با استفاده ازظرفیت های مردمی نسبت به ترمیم و بهسازی دو کانال آبرسانی روستا اقدام شده است.

عموزاده افزود: با گذشت چند ماه این کار بزرگ محقق شد و آب به زمین‌های کشاورزی تشنه روستای لالا سرازیر شد، با بهسازی این دو کانال آبرسانی اتفاق خوبی در این حوزه افتاده است.

وی ادامه داد: احداث این کانال حدود ۱۷۰ هکتار از اراضی این روستا که به صورت دیم درآمده بود آبی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: مبلغ ۴۶۸ میلیون تومان از محل اعتبارات خشکسالی برای تعمیر و مرمت این کانال هزینه شده است.

کد مطلب 5536545

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