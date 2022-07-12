۱۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان کاشی اظهار کرد: طی یک روز گذشته ۱۲۶ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری که از این تعداد ۱۱۳ نفر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است، تعداد بستری روزانه بیماران نیز طی ده روز اخیر افزایشی ۳ برابری داشته است.

مسئول کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به افزایش ۱۵۶ درصدی بیماران بستری مبتلا و یا مشکوک به کرونا در استان خراسان رضوی از تمامی گروه‌های هدف بالای ۱۸ سال که شش ماه از زمان واکسیناسیون آنها گذشته است خواست نسبت به دریافت دز یادآور اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۴۹ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا در مراکز درمانی استان خراسان رضوی بستری هستند که از این تعداد ۲۱۴ بیمار در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند که نسبت به ده روز اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.

پهلوان تعداد بیماران مبتلا به کرونا بستری در بخش‌های مراقبت ویژه استان را ۴۴ نفر و سهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد را در این حوزه ۳۸ نفر عنوان کرد.

مسئول کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه طی یک روز گذشته ۷۴۹ بیمار مبتلا و یا مشکوک به کرونا به صورت سرپایی به مراکز جامع سلامت منتخب و اورژانس بیمارستان مراجعه کردند اظهار کرد: تمامی سطوح بهداشت و درمان برای ارائه خدمات به بیماران در آمادگی کامل هستند و عموم مردم در صورت بروز علائم به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.