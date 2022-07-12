لزوم بهره مندی شهروندان استان تهران از امکانات ورزشی ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر سه شنبه در جلسه شورای ورزش و جوانان استان تهران که با حضور خدمتکار، مدیرکل سیاسی و اجتماعی استانداری و سایر اعضا برگزار شد با اشاره به اهمیت ویژه ورزش اظهار داشت: توسعه ورزش باعث کاهش آسیبهای اجتماعی میشود و بایستی اهتمام جدی به این امر داشته باشیم.
وی افزود: نیازمند تحول جدی در حوزه ورزش با اولویت خانوادهها، بانوان و ورزشهای همگانی هستیم و باید طرحهای عملیاتی اجرایی و به کل استان تسری پیدا کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران تاکید کرد: دسترسی و بهره مندی با کیفیت از فضاها و امکانات ورزشی دستگاههای استان بایستی برای شهروندان به صورت رایگان و حداقل در دو جلسه با تعیین زمان بندی مشخص شود.
جوهری در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع اوقات فراغت عنوا ن داشت: راهکارهای تسری اوقات فراغت به سمت شیوههای نوین اشتغال آفرینی و فعالیتهای دانش بنیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است در این جلسه پیشنهادات اجرایی دستگاهها جهت بهینه سازی اوقات فراغت جوانان با رویکرد فعالیت در فضای مجازی و عمومی مرور شد.
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