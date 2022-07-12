شأن اردبیل نباید شکسته شود/خدمات شایسته اردبیل برای ایران اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان ظهر سه‌شنبه در همایش مرجعیت اردبیل در قیام گوهرشاد که همزمان با روز عفاف و حجاب در نگارخانه خطایی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: همه اردبیلی‌ها باید به تاریخ کهن و پرافتخار این مرز و بوم ببالند چرا که اردبیل حتی بالاتر از شأن و جایگاه خود توانسته خدمات شایسته‌ای را برای ایران اسلامی انجام دهد.

وی تصریح کرد: ما حق نداریم این شأن و عظمت را با الفاظ و القاب ناشایست بشکنیم بلکه بهتر است در شهر اردبیل و سایر شهرها جایگاه با عظمت اردبیل را اعتلا داده و همواره از مواریث فرهنگی، مدنی و تمدنی این دیار دفاع کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل مهاجرت از ایران و به تبع آن استان اردبیل را غم‌انگیز توصیف کرد و گفت: حتی آنهایی که از این دیار مهاجرت کردند دل آنها با در اردبیل است و سعی می‌کنند در مناسبت‌های مختلف نام و یاد اردبیل را زنده و بالنده نگه دارند.

قاسمیان به انتقال این مواریث برای نسل‌های آینده اشاره کرد و افزود: جایگاهی که ما در تاریخ این سرزمین داریم، جایگاه بی‌نظیر و تأثیرگذار است که در رشته‌های مختلف فرهنگی، ادبی، عرفانی و اندیشه شخصیت‌های وارسته باید بیش از گذشته معرفی شوند.

وی به شخصیت آیت‌الله سید یونس موسوی نجفی اردبیلی اشاره کرد و ادامه داد: این شخصیت بی‌نظیر که در دامن این دیار پرورش یافته در حادثه گوهرشاد نقش هدایت‌گری و رهبری را داشته و توانسته در کنار سایر علما و روحانیون از ناموس و حیثیت مردم دفاع کرده و از حجاب و عفاف صیانت کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: امروز نیز دشمن با حیله‌ها و فریب‌های مختلف به میدان آمده تا زنان و مردان ما را از هویت و اصالت خود دور کند ولی قطعاً این حرکت‌ها محکوم به شکست بوده و ملت آگاه و بصیر ایران اجازه چنین فرصت‌طلبی را در عرصه فرهنگی و اعتقادی نخواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از کتاب «تحلیل و بررسی سیر زندگی حضرت آیت‌الله سید یونس موسوی اردبیلی» نوشته عادل مولایی رونمایی شد.