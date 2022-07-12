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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

استاندار فارس تاکید کرد؛

استان فارس آماده خدمات رسانی به گردشگران در دهه امامت و ولایت است

استان فارس آماده خدمات رسانی به گردشگران در دهه امامت و ولایت است

شیراز - استاندار فارس و رییس ستاد دائمی خدمات سفر استان از آمادگی تمامی دستگاه های عضو ستاد سفر استان در ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران در ایام مبارک دهه امامت و ولایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه با بیان اینکه استان فارس مهد تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران زمین و شهر شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)، همواره و در تمام فصول یکی ازمقاصد مهم گردشگرپذیر در سطح کشور است، گفت: گردشگران با هدف بازدید از جاذبه‌های گردشگری و زیارت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و سایر امامزادگان جلیل القدر به ویژه همزمان با تعطیلات و اعیاد وارد استان شده و شاهد حضور گردشگران و مسافران بیشتری در استان می‌باشیم که بر همین اساس و به منظور ارائه خدمات مناسب رفاهی به مسافران آمادگی کامل در استان وجود دارد.

ایمانیه از آمادگی اورژانس، امداد و هلال احمر، پلیس راهور و نیروی انتظامی، اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های خدمات رسان خبر داد و گفت: پیش از این جلساتی به منظور رفع موانع در ارائه خدمات رسانی مطلوب‌تر به مسافران و گردشگران تابستانی در استان برگزار شد.

وی با اشاره به خدمات دهی مراکز اسکان در استان گفت: تمامی مراکز اقامتی استان شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، هتل‌های سنتی و اقامتگاه‌های بوم گردی با ظرفیت بیش از ۲۴ هزار تخت اقامتی آماده پذیرش گردشگران می‌باشند و درصورت نیاز بیشتر به فضاهایی برای اسکان گردشگران مدارس آموزش و پرورش، کمپ‌ها و سالن‌های ورزشی نیز در چرخه ارائه خدمات به مسافران قرار می‌گیرند.

رئیس ستاد دائمی خدمات سفر فارس تصریح کرد: در ایام مبارکه دهه ولایت و امامت از عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خم استان فارس و شهر مقدس شیراز شاهد برگزاری سلسله برنامه‌های فرهنگی _مذهبی توسط ستاد غدیر خم، آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و سایر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و مذهبی می‌باشد و حال و هوای استان عطرآگین به شمیم خوش ولایت و امامت خواهد بود که برای زائرین سومین حرم اهل بیت (ع) بسیار جذاب و دیدنی است.

استاندار فارس درصد اشغال مراکز اقامتی رسمی استان را به طور متوسط در ایام تعطیلات پیش رو تا ۶۰ درصد پیش بینی کرد.

کد مطلب 5536567

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