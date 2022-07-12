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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۸

استاندار البرز:

مطالبات مردم از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد

مطالبات مردم از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد

البرز - استاندار البرز گفت: باید روند رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات مردم از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر سه‌شنبه در دیدار چهره به چهره با ۳۸ نفر از ساکنان استان البرز که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تمامی مدیران در سطوح مختلف باید مردم را تکریم کنند و گوش شنوای دغدغه‌های آنها باشند.

وی بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات مردم اصلی‌ترین وظیفه ما به عنوان کارگزاران نظام است.

استاندار البرز ادامه داد: باید با نگاه مثبت به دنبال راهکاری اساسی باشیم تا بتوانیم در چارچوب قانون موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.

وی متذکر شد: باید روند رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات مردم از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد و این امر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مردم برای پیگیری امور خود با مانع رو به رو نشوند.

کد مطلب 5536570

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