به گزارش گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر سه‌شنبه در دیدار چهره به چهره با ۳۸ نفر از ساکنان استان البرز که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تمامی مدیران در سطوح مختلف باید مردم را تکریم کنند و گوش شنوای دغدغه‌های آنها باشند.

وی بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات مردم اصلی‌ترین وظیفه ما به عنوان کارگزاران نظام است.

استاندار البرز ادامه داد: باید با نگاه مثبت به دنبال راهکاری اساسی باشیم تا بتوانیم در چارچوب قانون موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.

وی متذکر شد: باید روند رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات مردم از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد و این امر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مردم برای پیگیری امور خود با مانع رو به رو نشوند.