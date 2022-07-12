به گزارش گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر سهشنبه در دیدار چهره به چهره با ۳۸ نفر از ساکنان استان البرز که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تمامی مدیران در سطوح مختلف باید مردم را تکریم کنند و گوش شنوای دغدغههای آنها باشند.
وی بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات مردم اصلیترین وظیفه ما به عنوان کارگزاران نظام است.
استاندار البرز ادامه داد: باید با نگاه مثبت به دنبال راهکاری اساسی باشیم تا بتوانیم در چارچوب قانون موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.
وی متذکر شد: باید روند رسیدگی به درخواستها و مطالبات مردم از طریق دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد و این امر به گونهای برنامهریزی شود که مردم برای پیگیری امور خود با مانع رو به رو نشوند.
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