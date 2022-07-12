۴۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۶۵ هزار و ۴۸۶ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۳۱ هزار و ۱۷۳ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۷۷۲ هزار و ۴۵۱ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۱۸ هزار و ۸۴۵ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون ۳۹۳ هزار و ۳۵ مورد تست سریع انجام شده و ۱۱۲ هزار و ۳۲۸ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۴۸ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۱۹۹ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۹ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس گزارش نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۳۶ نفر است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۲۱ هزار و ۹۸۵ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب سه دوز، به هشت میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۵ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۰۰ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۲۹ هزار و ۲۳۰ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۳۷۶ دوز نوبت سوم و ۱۳ هزار و ۵۵۹ دوز یادآور واکسن بوده است.