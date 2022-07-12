حوزه علمیه عصر انقلاب از میراث کهن خود صیانت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر سه شنبه در اختتامیه سیزدهمین جشنواره علامه حلی که در سالن همایش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران قم برگزار شد اظهار داشت: طلاب حوزههای علمیه باید فرضا سوال، پرسش و شبههها را مغتنم بدانند چرا که این موارد دستاویزی برای پیشبرد اهداف اسلام و فراتر رفتن مرزهای اسلام است و شبهههای جدید دست مایهای برای پیشبرد کار حوزههای علمیه است.
مدیر حوزههای علمیه اظهار کرد: به مناسبت یکصدمین سالگرد احیای حوزه علمیه قم دبیرخانهای تشکیل شده و برای احیای آثار آیت الله حائری و کاوش یکصد سال فعالیت حوزه تحقیقات زیادی انجام شده است.
وی بیان کرد: در عصر جدید حوزه قم دستاورد زیادی داشت و در قریب به ۲۰ حوزه دانشی حوزه علمیه قم حرف برای گفتن دارد و شخصیتهای بزرگی را تربیت کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اخلاق و تربیت در نهج البلاغه جایگاه رفیعی دارد اظهار داشت: بیانهای تربیتی امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه از فصاحت بالایی برخوردار است و اخلاق و تربیت در کلامش با روح حماسی آمیخته است.
اعرافی تاکید کرد: فصاحت و شور اخلاقی در کلام امام موج میزند و طلاب همیشه باید نهج البلاغه را در کنار خود داشته و آموزههای آن را درک کنند.
وی اظهار داشت: بخش مهمی از کلمات موجود در نهج البلاغه و محور بنیادی آن گشودن چشم بشر به حقیقت دنیا است و شناخت جهان یکی از مهمترین ابزارها برای پیشرفت است.
وی با اشاره به سنتهای دیرینه پژوهش در تاریخ حوزههای علمیه اظهار داشت: اگر گذشته تاریخی تحقیق و نوآوری حوزه را در بیش از هزار ساله گذشته ورق بزنیم پرچم بر افراشتهای را میبینیم گرچه نقاط ضعف و آسیبی هم دیده شده است.
مدیر حوزههای علمیه افزود: تولیدات انبوه و حجیم بزرگان حوزه در تاریخ گذشته با حفظ استانداردهای اجتهادی و تحقیقی قابل تأمل و ستایش است و رجالی در عصرهای مختلف از حوزههای علمیه شیعی به پا خواستند که یک تنه حجم عظیمی از تحقیق را انجام دادند.
وی اظهار داشت: طلاب جوان با توجه به پژوهش گذشتگان حوزه چون شیخ مفید، علامه حلی و شیخ طوسی عزم تحقیق و پژوهش داشته باشد و آثار علمی گذشتگان حوزه دستاوردهایی داشته که برای همه بشر اثر داشتهاند.
اعرافی از ویژگیهای مهم کاروان علم و پژوهش در حوزه را آن دانست که تحقیقات به سطحی میرسد که مکاتب مهم حدیثی و تفسیری راه اندازی شده است ابراز داشت: چهرههایی در حوزه رخ نمایی کردند که تولید مکتب داشتند در این بین شخصیتهایی مانند ملاصدرا را میتوان مثال زد که تئوریهای آن هم چنان برای امت اسلام درس آموز و قابل استفاده است.
وی افزود: حوزههای علمیه باید از همه تجربیات نوین بهره مند شوند و دریچه عقل ما نباید به تجربهای نو بسته باشد و سنتهای نوین پژوهشی رصد و بهره گیری شود اما حوزه باید بداند ریشه در تاریخ دیرپا، کهن و گران بها دارد و سنتهای آن باید حفظ و ارتقا داده شود.
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: حوزه عصر انقلاب که متفاوت از حوزه عصر انزوا است باید میراث کهن خود را صیانت کند و به نیازهای روز هم بپردازد و باید شاهد تدریس همراه با تحقیق و فضای آزاد گفتگو میان طلبه و استاد و برگزاری جلسات بحث مستمر علمی باشیم که از سنتهای دیرپای پژوهشی حوزه بوده است.
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