به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور، شیرین سازی آب دریا و احداث سایت های نمک زدایی در سطح استان را یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با خشکسالی بیان کرد و گفت: در این بخش تعداد دو پروژه آب شیرین کن در مجموع با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در مرحله برگزاری مناقصه و تعداد سه پروژه نمک زدایی در مجموع با ظرفیت ۶۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز در مرحله مطالعات فنی داریم.

حمزه پور افزود: همچنین تعداد ۱۱ پروژه آب شیرین کن جدید در سطح استان در دست احداث داریم که پیش بینی می شود طی دو سال آینده به مرحله بهره برداری برسد.

وی از اجرای پروژه های متعدد آبرسانی جهت برون رفت از مشکلات کم آبی و ایجاد منابع آب شرب پایدار در سطح شهرها و روستاهای استان خبر داد.

رئیس مجمع نمایندگان استان در این جلسه با اشاره به حوادث غیر مترقبه اخیر در برخی نقاط استان و اخلال در روند ارائه خدمات آب و برق، از تلاش بی وقفه مدیران صنعت آب و برق علی رغم تمامی محدویت ها و مشکلات قدردانی کرد و گفت: اقدامات متولیان این حوزه در راستای بهبود خدمات رسانی و ایجاد شرایط پایدار در مناطق زلزله زده قابل تحسین بود.

حسین رئیسی شناسایی نقاط ضعف در صنعت آب و برق و تبدیل آن به نقاط قوت را عامل مهمی در جلوگیری از ایجاد چالش های جدی در مواقع بحرانی دانست.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس همچنین با اشاره به اینکه مهار آب های سطحی و ذخیره سازی آن نیازمند برنامه ای اساسی است، تصریح کرد: برای تامین آب شرب آتیه استان، ناگزیر به استفاده از تکنولوژی شیرین سازی و توسعه آب شیرین کن ها هستیم.

وی استفاده از این ظرفیت را در شرایط ناپایدار آبی بسیار موثر دانست و گفت: توسعه شیرین سازی آب باید در اولویت اقدامات آبفا باشد.

رئیسی در ادامه اشتراک مساعی و هم افزایی نمایندگان مجلس با مدیران استانی را در رفع چالش های استان تاثیرگذار بیان کرد.