حوزویان در امر پژوهش موضوعات مرتبط با نظام اسلامی وظیفه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل ظهر سه شنبه در اختتامیه سیزدهمین جشنواره علامه حلی که در سالن همایش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران قم برگزار شد اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همواره مطالبههایی را دارند که روی زمین گذاشتن مطالبات ایشان اجحاف است و طلاب در پژوهشهای خود باید متوجه این موضوع مهم باشند.
سرپرست حوزههای علمیه خواهران پژوهش در عصر حاضر را عنصری مهم ذکر کرد و افزود: پژوهش زمینه بسیار گستردهای دارد و رسالت حوزویان در امر پژوهش خصوصاً توجه به مسائل مبتلا به نظام اسلامی بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: نظام اسلامی نیز توقعاتی از حوزههای علمیه دارد و پژوهشها در این زمینه باید انجام شود و در جشنوارههایی چون علامه حلی میتوانیم به این مهم جامه عمل بپوشانیم.
سرپرست حوزههای علمیه خواهران افزود: نباید طلاب در جشنوارههایی چون علامه حلی به سمتی سوق داده شوند که هر موضوعی که خواستند را پژوهش کنند گرچه این موضوع مهم است اما باید مسائل مورد نیاز نظام اسلامی هم مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تحقیق در مورد همه عرصههایی که مساله را برای جامعه اسلامی حل کند مطالبه به حقی است که نظام اسلامی میتواند از حوزههای علمیه داشته باشد.
حجت الاسلام فاضل عنوان کرد: در جشنواره حلی باید بخش عمدهای از آثار شامل آثاری شود که برای حل معضلات و مشکلات جامعه اثرگذاری کنند.
۱۵ هزار و ۴۰۱ اثر به دبیرخانه سیزدهمین دوره جشنواره علامه حلی ارسال و اختتامیه آن امروز برگزار شده و از آثار برتر تجلیل شد.
از مجموع ۱۵ هزار و ۴۰۱ اثر رسیده، ۵ هزار و ۵۹۸ متعلق به خواهران طلبه و ۵ هزار و ۸۱۴ نفر متعلق به برادران طلبه بوده است.
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