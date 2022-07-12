حضور ۳۲ کشور جهان در جشنواره بین المللی کاریکاتور مالیات شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه حسینی گفت: در پی فراخوان جشنواره بین المللی کاریکاتور مالیات شیراز ۳۰۲ اثر از کاریکاتوریست‌های ۳۲ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد. او افزود: در پی گردآوری و ساماندهی آثار دریافتی و گزینش اولیه، ۸۱ اثر به مرحله داوری راه یافت.

دبیر جشنواره بین المللی کاریکاتور مالیات شیراز یادآور شد: رائد خلیل از سوریه، کارلوس آموریم از برزیل و احمدرضا سهرابی، ناهید مقصودی و لاله ضیایی از ایران، داوری نهایی آثار جشنواره را بر عهده داشتند که در پی چند مرحله داوری، ۱۸ اثر از کاریکاتوریست‌های ایران، روسیه، ترکیه، اندونزی، مقدونیه، ارمنستان، اوکراین و بلغارستان به مرحله فینال راه یافت.

حسینی، توسعه فرهنگ مالیاتی، نقش مالیات در توسعه و اقتصاد و بررسی چالش‌های فرار مالیاتی از نگاه طنز و کاریکاتور را از اهداف برگزاری جشنواره بین المللی کاریکاتور مالیات شیراز اعلام کرد و گفت: در پی داوری نهایی، کاریکاتورهای جردن پوپ از مقدونیه، حیکمت کیل از ترکیه، بهرام حمیدی، بهمن جلالی نوکنده و نسترن مرتضی لو از ایران به عنوان ۵ اثر برتر جشنواره انتخاب شدند و آگوست ویدودو از اندونزی، آناتولی رادین از روسیه، مهدیه صباغکار از ایران، میتراد گازاریان از ارمنستان، محمدعلی رجبی از ایران، اولگ لاکتوف از اوکراین، الکساندر سیدورنکو از اوکراین، سرگئی سولولوف از روسیه، والتین گئورگیو از بلغارستان و ویا چسلاو از اوکراین لوح تقدیر جشنواره را دریافت کردند.

شایان ذکر است جشنواره بین¬المللی کاریکاتور مالیات شیراز به همت اداره کل امور مالیاتی استان فارس و به مناسبت هفته «مالیات» برگزار گردید.