سوخت نرسد، لبنان با مشکل قطعی کامل آب مواجه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای نیوز در گزارشی آورده است: پس از ۳ هفته قطعی، آب اکثر مناطق بیروت پایتخت لبنان وصل شده است اما این نگرانی وجود دارد که تا ۲ ماه دیگر آب لوله‌کشی در سراسر لبنان قطع شود.

این رسانه اعلام کرد: قطعی آب در اکثر مناطق پایتخت لبنان به علت اختلال پیش آمده در لوله اصلی توزیع آب مشکلات بزرگی برای مردم ایجاد کرد. پس از چند هفته پیگیری، در نهایت آب اکثر خانه‌ها وصل شده هرچند وضعیت به حالت عادی برنگشته است.

اسکای نیوز گزارش داد: بیم قطع مجدد آب به سبب بحران سوخت و برق وجود دارد و به نظر می‌رسد که دو ماه دیگر آب در سراسر لبنان قطع شود.

این رسانه آورده است: این وضعیت باعث شد که برخی شهروندان سراغ آب چاه بروند که البته قابل شرب نیست. برخی هم با استفاده از موتورهای برقی آب را از مخازن خانه‌های همسایه به خانه خود می‌کشند.

در این راستا، جان جبران، مدیر کل سازمان آب و فاضلاب بیروت، گفت: آب اکثر مناطق وصل شده اما ما با مشکل تازه‌ای مواجهیم که تأمین برق و سوخت برای پمپاژ آب در سراسر لبنان است. اگر مقدار مورد نیاز سوخت نرسد، کشور با مشکل قطعی کامل آب مواجه خواهد شد.

وی افزود که ضرب‌الاجل تأمین سوخت ۲ ماه است.

جبران تأکید کرد: مشکل پیش آمده در لوله اصلی توزیع آب در بیروت نیز ناشی از فرسودگی بوده است و به علت مشکلات مالی نمی‌توان آن را تغییر داد ضمن اینکه هر تعمیری در این خط لوله نیاز به هزینه دلاری دارد.

وی گفت که بیروت نیازمند روزانه ۱۸۰ هزار متر مکعب آب است و آنچه به آن می‌رسد ۱۵۰ هزار متر مکعب است.