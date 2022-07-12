۸۵ درصد ابتلای انسانی به تب مالت در اردستان مربوط به مهاباد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی‌طبا بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت کشتارگاه شهرستان اردستان، اظهار داشت: دامپزشکی، شهرداری و امام جمعه مهاباد در خصوص آگاهی بخشی به مردم مهاباد فعالیت کنند و به مردم در خصوص بیماری‌هایی نظیر تب مالت و تب کریمه‌کنگو هشدار دهند.

وی با بیان اینکه یک اقدام کوتاه مدت برای کشتارگاه مهاباد داشته باشیم، افزود: در سال ۹۶ شهرستان اردستان یک مصوبه برای کشتارگاه مشترک شهرستانی در منطقه سهامیه داشته است، اکنون دو مکان برای کشتارگاه در مهاباد و هم مشترک اردستان و زواره در اختیار داریم، امکانات کشتارگاه مشترک مانند اتاق پیش‌سرد و قلاب‌ها و نظایر آن قابل انتقال است.

فرماندار اردستان تصریح کرد: اصلی‌ترین وظیفه ما تأمین سلامتی مردم است از رسانه و فرهنگ سازی در جهت هشدار و آگاه سازی مردم استفاده شود.

احمدی طبا تاکید کرد: در حوزه سلامت مردم با کسی شوخی نداریم، دامپزشکی و اداره تعزیرات حکومتی اگر هر واحد قصابی را مشاهده کردند که در حال انجام تخلفی است و بدون رعایت مسائل بهداشتی و شرعی اقدام به ذبح می‌کنند سریع رسیدگی و جریمه کند.

در ادامه سرپرست دامپزشکی اردستان بیان کرد: بیش از ۸۵ درصد موارد گزارش ابتلای انسانی به تب مالت در سطح شهرستان اردستان مربوط به منطقه مهاباد است که این مورد به دلیل جمعیت زیاد دام و همچنین کوچ کردن دام‌ها رخ می‌دهد و موجب جابه جایی بیماری می‌شود.

تأمین بخش اعظم گوشت شهرستان اردستان در منطقه مهاباد

سعید راعی افزود: بخش اعظم گوشت شهرستان اردستان را منطقه مهاباد به دلیل دامدار بودن مردم آن منطقه تأمین می‌کند و ریسک احتمال بروز بیماری‌های مشترک دام و انسان در آن منطقه هم بیشتر است.

وی تصریح کرد: چندین ماه پیش، به همراه حراست اداره کل دامپزشکی و واحد بهداشت اداره کل از قصابی‌های مهاباد بازدید کردیم و در خصوص عدم کشتار در محل و محیطی غیر از کشتارگاه اخطار دادیم.

راعی خاطرنشان کرد: درباره آموزش مردمی در ارتباط با بیماری‌های مشترک انسان و دام و کشتار دام در فضای مجازی اطلاع رسانی‌هایی را انجام دادیم.

فرهنگسازی کشتار دام مورد توجه نبوده است

امام جمعه مهاباد در ادامه این جلسه گفت: یکی از نکاتی که باید در خصوص کشتار دام به آن توجه شود مباحث مربوط به فرهنگ‌سازی کشتار است که متأسفانه به خوبی در این زمینه عمل نکردیم.

حجت الاسلام احسان الله برزگر پیشه ادامه داد: کشتارگاه مهاباد باید فعال شود، نمی‌توانیم برای کشتار روزانه به اردستان مراجعه کنیم، اگر هم الزامی به حضور در اردستان شود مطمئن باشید مخفی کاری‌هایی شامل کشتار در باغات و دیگر محل‌ها انجام می‌شود.

وی یادآور شد: در منطقه مهاباد حدود ۱۵۰ هزار دام داریم؛ این منطقه قطب دامپروری است و مردم نیز به گوشت نیاز دارند، باید کشتارگاه آن فعال و برای مردم نیز فرهنگ‌سازی شود که کشتار خود را در کشتارگاه زیر نظر ناظر بهداشتی انجام دهند که با رعایت موارد بهداشتی و شرعی انجام می‌شود.