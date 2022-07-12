زمینه حضور جوانان در مساجد مهیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمیتبار روز سهشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام افزود: اگر میخواهیم از حجم بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاسته شود باید فضا را برای حضور جوانان در مساجد مهیا و این مهم در نماز جمعه پررنگ و نهادینه شود.
وی با اشاره به اینکه مسئولان زمینه ساز ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه باشند، تاکید کرد: هر قدر این اصل فرهنگ سازی شود میزان آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد.
کریمی تبار با بیان اینکه در کل کشور ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در سراسر کشور وجود دارد، یادآور شد: باید تلاش کنیم سنگر نماز جمعه را رونق بخشیم و زمینه و شرایطی را فراهم کنیم که شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان در نماز جمعه باشیم.
امام جمعه ایلام تاکید کرد: نماز جمعه نماز عبادی و سیاسی و دارای بعد حاکمیتی است و خطیب جمعه همه مطالب اعتقادی و دینی و همه مسایل روز جهان اسلام را بیان میکند.
کریمی تبار، تمرکز رسانههای خارجی بر نماز جمعه نشانگر اهمیت بالای این فریضه معنوی عنوان کرد و گفت: همه ما باید در نماز جمعه حضوری پرشور داشته باشیم.
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