پوشش زن مسلمان مانع آسیب وی در جامعه/آموزه های دینی رسانه ای شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بصیرتی «هویت من» ویژه بانوان ظهر سه شنبه با مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان، بنیاد شهید، سپاه قدس گیلان و بسیج کارمندان در سالن اجتماعات شاهد و ایثار برگزار شد.

محبوبه مهدوی مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست فرهنگی استکبار جهانی را سردمدار مقابله با ارزش‌های والای اسلامی خصوصاً در حوزه عفاف و حجاب دانست و اظهار کرد: پوشش زن مسلمان مانع از آسیب وی در جامعه و همچنین تربیت نسل‌های آگاه و روشنفکر می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت رسانه‌ای شدن آموزه‌های دینی، افزود: یکی از مشکلات جامعه عدم توجه به رسانه و سرمایه گذاری برای گسترش فرهنگ توسط این ابزار قدرتمند است در حالی که دنیای غرب با درک قدرت رسانه و با استفاده از آن فرزندان مان را به بیراهه می‌کشاند.

مهدوی تصریح کرد: امروزه غربی‌ها از رسانه به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن ریشه فرهنگی میهن اسلامی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: امروزه به دلیل عدم به روز رسانی الگوهای صحیح برای فرزندان با بی الگویی مواجه شده‌ایم تا جایی که کشورهای دیگر با ترویج گروه‌های مردان زن‌نما برای فرزندانمان الگوسازی می‌کنند.

این مدرس حوزه و دانشگاه اضافه کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی با برنامه ریزی های متعدد، هویت فرزندانمان را نشانه گرفته‌اند.

مهدوی تاکید کرد: غربی‌ها از علم بر علیه بشریت استفاده می‌کنند و باید نسبت به تربیت و آموزش فرزندانمان هوشیار باشیم.