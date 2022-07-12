تورم در سبد غذایی استان زنجان ۱۴.۹ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو ظهر سه شنبه در نشست مطالبه گری با موضوع اقتصاد و معیشت مردم، به وضعیت منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: فراخوان انجام این کار داده شده است تا سرمایه گذاران پای کار آمده و در این زمینه مشارکت کنند.

وی با بیان ایکه ۸۴۵ هکتار زمین در ۱۷ کیلومتری شهر زنجان به سمت جاده سارمساقلو برای این امر پیش بینی شده است، اظهار داشت: با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان شاهد رشد و توسعه استان خواهیم بود.

معاون امور اقتصادی استانداری زنجان، به کارهای انجام گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه از شاخص توزیع درآمد از سال ۹۹ تاکنون، چیزی منتشر نشده است.

قاسملو تاکید کرد: اقتصاد استان در بین اقتصاد استان‌های کشور به لحاظ حجم، بر حسب قیمت‌های ثابت رتبه ۲۳ کشوری و بر حسب قیمت‌های جاری نیز در رتبه ۲۴ است.

وی گفت: اگر ارزش تولید را تقسیم بر جمعیت کنیم، استان زنجان در جایگاه ۱۶ کشوری قرار می‌گیرد.

معاون امور اقتصادی استانداری زنجان، با اشاره به اینکه درآمد سرانه استان حدود ۹۰ درصد میزان متوسط کشوری است، ابراز داشت: امسال رشد اقتصادی که برای این استان در نظر گرفته شده است ۸.۷ درصد است.

قاسملو افزود: بر اساس بر آوردهایی که سال گذشته انجام گرفته در صورتی که اگر با روند گذشته حرکت کنیم، به حدود ۳.۷۸ درصد رشد خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: افزایش تولید در کشور را رشد اقتصادی می‌نامند و اگر رشد اقتصادی کشور و استان در سال ۱۴۰۰ را نسبت به سال ۹۹ بسنجیم، در کشور با نفت ۴.۳ درصد و بدون نفت حدود ۳.۵ درصد رشد داشته‌ایم.

معاون امور اقتصادی استانداری زنجان با بیان اینکه تورم ماهانه در سبد غذایی استان زنجان ۱۴.۹ درصد است، گفت: تورم نقطه‌ای در خردادماه نسبت به مدت مشابه کشوری ۵۹.۵ درصد و استانی ۵.۲ درصد بوده و تورم مواد غذایی و دخانیت در سطح کشور ۲۵.۴ درصد است که استان زنجان در عدد ۲۴.۳ درصد قرار دارد.

قاسملو با اشاره به اینکه تورم نقطه‌ای سبد غذایی در کشور ۸۱.۶ درصد و استان ۷۸.۴ درصد است، افزود: در تورم ۱۲ ماهه سبد غذایی با درصد ۵۲.۱ درصد در رتبه سیزدهم کشوری هستیم.

وی یاد آورشد: خوشبختانه در سال ۹۹ و با وجود کرونا رشد ۱.۲ درصدی را در استان شاهد بودیم که این رقم سال گذشته به ۳.۶ درصد رسید.