ارائه مجوز قانونی به موسسات تک منظوره توسط استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به رویکردهای جدید وزارت ارشاد گفت: تلقی بر این است که در شرایط امروز و این دوره متناسب با وضعیت حاکم بر دنیا و کشورمان در حوزه مدیریت فرهنگی بیش از هر زمان دیگری نیاز به هم افزایی بین دستگاه های فرهنگی است.

وی افزود: تلقی وزارت خانه این است که جبهه واحدی در حمکرانی فرهنگی شکل بگیرد و بر این اصل اصرار داریم که وزارت فرهنگ و ارشاد از حوزه تصدی گری فاصله گرفته و اجرا و تصدی امور را به مجموعه های مردمی واگذار کند.

وی با بیان اینکه هم افزایی از مجموعه ارشاد آغاز شده است، ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه، نهاد کتابخانه های عمومی، کانون های مساجد، خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران با وجود این که مجموعه های مستقلی هستند و مدیر کل دارند اما در ساختار کلان زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد هستند و در سطح کلان هم افزایی بین این مجموعه ها و روسای عضو شورای معاونین وزارت هرهفته محقق می شود.

وی با بیان اینکه در استان ها هم یکی از بندهای ۱۲ گانه ابلاغ وزیر برای مدیران کل این است که هم افزایی بین مجموعه های فرهنگی بویژه زیر مجموعه وزارت شکل بگیرد اضافه کرد: نتیجه این هم افزایی حرکت هدفمند، قاعده مند و هماهنگ خواهد بود به این معنا که از ظرفیت ها حداکثر استفاده شود و از هدر رفت منابع، اعتبارات، انرزی و توان مجموعه جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از تصدی گری پرهیز شود ، ادامه داد: باید اجرا، برون سپاری و تصدی را به مجموعه مردمی واگذار کنیم که برای این امر هم نیاز است تا موسسات فرهنگی و هنری شکل بگیرد.

رمضانی از ارائه مجوز قانونی برای موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره توسط استان ها خبر داد و افزود: در مجموعه فرهنگ و ارشاد قانون این اختیار را به استان ها داده است تا این موسسات را با مجوز قانونی ثبت کرده و دو نفری که دارای مدرک لیسانس باشند به راحتی می توانند موسسه ای را ثبت و کار فرهنگی را آغاز کنند.

به گفته وی پروسه کوتاهی برای اخذ مجوز این موسسات وجود دارد که در اختیار مدیران کل است که تنها استعلام وراثت گرفته و مجوز صادر و ثبت رسمی در شرکت ها صورت می گیرد که اگر افرا منظم و دقیق کار را پیش ببرند در مدت زمان کوتاهی از لحاظ ساختاری کار انجام شود.

مدیر کل دفتر امور هماهنگی استان های وزارت فرهنگ و ارشاد به حمایت های دولت در این راستا اشاره کرد و گفت: در سال گذشته از محل صرفه جویی هدفمندی یارانه ها رقم قابل توجهی به این موضوع تخصیص داده شده است.

به گفته وی همچنین در سال گذشته بیشاز ۴۰۰ میلیارد تومان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور توزیع شد که مجری این حوزه ها و موضوعات تشکل های مردمی بودند.

شناسایی اولویت های فرهنگی استان ها

مهدی رمضانی با بیان اینکه توصیه وزارت ارشاد بر مدیران کل این است که با راهنمایی و هدایت و تدابیر روسای شورای فرهنگی عمومی استان و ائمه جمعه اولویت های فرهنگی را شناسایی کنند گفت: برای حل معضلات و اولویت های فرهنگی و پیشرفت آن باید برای دغدغه های فرهنگی فراخوان داده و موسسات قابل و توانمند را شناسایی کنند.

به گفته وی استان ها برای شناسایی اولویت های فرهنگی باید طرح های قابل اتکا را از موسسات دریافت و کارشناسی کرده و رقم قابل توجهی که در این راستا در اختیار استان ها قرار میگرد را برای میل به اهداف و وصول اهداف از پیش تعیین شده که ماحصل تحقق اهداف مدنظر شوراهای فرهنگی عمومی و رفع دغدغه ها و تحقق منویات نمایندگان ولی فقیه در استان ها است هزینه کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام به عنوان یک سیاست مدنظر قرار گرفته که اقدام اجرایی و اعتبار آن تعریف شده است تاکید کرد: برنامه عملیاتی کاملا در اختیار استان ها است که در این راستا می توانند گام های اساسی برداشته و اهداف متعالی را که متناسب با ظرفیت استان است پیش ببرند.

وی ادامه داد: مدیران کل می توانند شناسایی اولویت های فرهنگی را متناسب با زیست بوم و اولویت استان در دستور کار قرار دهند.