مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جمال معتمدی زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش‌بینی می‌شود که طی روزهای آینده، افزایش مصرف نسبت به روزهای گذشته روند صعودی داشته و اگر مردم همکاری کنند، مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به پیش‌بینی افزایش دمای هوا و تداوم آن در روزهای آتی، لازم است که به منظور کمک به تأمین برق، تمامی مشترکان راهکارهای کاهش مصرف برق را در این چهار روز جدی بگیرند، گفت: از ابتدای تابستان تاکنون، شبکه‌های برق پایدار بوده و تأمین برق پایدار برای تمامی مشترکین در استان کهگیلویه و بویراحمد، وجود داشته است.

معتمدی زاده تصریح کرد: مشترکان خانگی می‌توانند تنها با چند راهکار ساده از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری کنند که یکی از این راهکارها، تنظیم کولرهای گازی بر دمای ۲۵ درجه و خاموش کردن لامپ‌های اضافی است.

وی افزود: در ساعات پیک مصرف، مردم از وسایل برقی پرمصرف مانند اتو، بخار شو، لباسشویی، آبمیوه گیری و ظرف شویی استفاده نکنند.

معتمدی صرفه جویی در مصرف برق را یکی از مهمترین راهکارها برای تأمین برق همه مشترکان و پایدار ماندن شبکه برق عنوان کرد و گفت: این هفته با گرمای سراسری در کشور، شاهد افزایش مصرف برق هستیم به طوری که روز گذشته مصرف برق به بیش از ۶۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تصریح کرد: رفع محدودیت برق رسانی به بخش صنعت و کشاورزی کماکان با همکاری خوب مردم می‌تواند در ماه‌های مرداد و شهریور کاهش یابد.