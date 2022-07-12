مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه طی مراسمی علی فرخنده به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی معارفه و از زحمات محمود رمضانی سرپرست سابق این اداره کل تقدیر شد.
محمدرضا طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانجنوبی در این مراسم با اشاره به محدوده وسیع فعالیتهای فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعامل ویژه آن با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه گفت: یکی از مسئولیتهای مهم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعمیق باورهای دینی است.
وی بیانکرد: دشمن با استفاده از امپراطوری رسانهای خود میخواهد ارزشها را به ضد ارزش تبدیل کند و از این جهت وظایف نهادها و دستگاههای فرهنگی در این مقطع زمانی دو چندان شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانجنوبی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مأموریتها و مسئولیتهای مهم ما در عرصه فرهنگ مقابله و نقد مکاتب الحادی و انحرافی را باید مدنظر قرار دهیم، گفت: دشمن امروزه سعی بر تبلیغ و ترویج مکاتب الحادی و انحرافی دارد.
طالبی ادامه داد: از دیگر برنامههایی که باید مد نظر قرار دهیم تقویت روحیه استکبار ستیزی و ظلم ستیزی در بین جوانان است.
علی فرخنده، مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسانجنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: اگر باور «می شود» و «میتوانیم» را جدی بگیریم بی شک بسیاری از گرهها گشوده خواهد شد.
وی با تأکید بر مدیریت جهادی و اکتفا نکردن به ساعات کار اداری، بیانکرد: باور من بر این است که به پشتوانه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه میتوان در خراسانجنوبی گامهای بسیار بلندی برداشت چرا که به وضع موجود قانع نیستیم.
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت داشتن تفکر انقلابی و اسلامی یادآور شد: حرکت تشکیلاتی را نیز باید در رسیدن به قلههای بلندتر مد نظر داشته باشیم و من را در واقع به ما تبدیل کنیم.
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