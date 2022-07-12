راه اندازی پویش تخفیف اجاره بهای منازل مسکونی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نظری سه شنبه در جلسه پویش تخفیف اجاره بهای منازل که در اتاق اصناف همدان برگزار شد، گفت: با توجه به نرخ بالای منازل و آپارتمان‌های مسکونی در شهر همدان از مالکان شریف منازل مسکونی دعوت می‌شود؛ همانند سال‌های گذشته که به دلیل شیوع کرونا برای اجاره بهای املاک خود با مستأجران همکاری و مساعدت کردند، این بار نیز در پویش مردمی تخفیف اجاره بهای واحدهای مسکونی مشارکت کنند.

وی افزود: در پویش تخفیف اجاره‌بهای منازل که خود مصداق عمل خیر است، مشکل مسکن بخشی از جامعه که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی کافی برای پرداخت اجاره‌بها ندارند تا حدودی برطرف شده و شادی و آرامش را به خانواده‌های این عزیزان هدیه می‌دهیم.

نایب رئیس شورای شهر همدان تصریح کرد: مالکان اماکن مسکونی که همواره در کارهای خیر و خداپسندانه مشارکت پررنگ دارند این بار نیز در رابطه با اجاره‌بهای منازل مسکونی، یاری‌گر شهروندان مستأجر خود خواهند بود.

نظری بیان کرد: تخفیف یا بخشش اجاره بها از سوی مالکان که یک حرکت انسانی قلمداد می‌شود، باعث می‌شود مقدار زیادی از دغدغه و فشار مالی مستأجران کم شود و همچنین الگویی مناسب برای دیگر مالکان منازل برای این اقدام حسنه باشد.

نایب رئیس شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه این پویش یک حرکت کاملاً مردمی است؛ اظهار کرد: اصحاب رسانه، تشکل‌ها و گروه‌های مردمی در فضای مجازی و مساجد با مشارکت همه اقشار مردم و اصناف به ویژه صنف پرتلاش املاک برای دعوت مردم اقدام خواهند کرد و ان‌شاءالله خیرین و مالکان نیکوکار از این پویش مردمی و خداپسندانه استقبال بی نظیری خواهند کرد.