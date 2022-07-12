حجاب اسلامی باعث مصونیت زن در اجتماع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید تاجیک ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گوهر گرانبهای وجود بانوان در صدف حجاب و عفاف از گزند بوالهوسان مصون می‌ماند.

وی گفت: حجاب اسلامی باعث مصونیت زن در اجتماع و گرم شدن کانون مقدس خانواده است نه محدودیت، مکتب انسان محور غرب که چشم بر بعد معنوی انسان بسته و او را موجودی صرفاً مادی می‌پندارد و از این رهگذر انسان غربی را به شیطان انسی مبدل کرده ست.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج ورامین افزود: دشمن به دنبال تسخیر قلوب مسلمانان و نشانه گرفتن ارزشهای اسلامی با ترویج بی بند وباری و ولنگاری و لاابالی گری است.

تاجیک بیان کرد: این سیاست شیطانی در کشور عزیز ما ایران زمانی با زور سرنیزه رضا خان میر پنج که دست نشانده ی ایشان بود و در زمان پسرش با استفاده از ابزار هنر و سینما و تلویزیون و مطبوعات فاسد و حکام دست نشانده پیش می‌رفت.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی چندی به اشتباه با جنگ سخت قصد براندازی و تکرار اوضاع زمان طاغوت را داشتند، اما کم کم متوجه شدند راه غلبه بر مردم ما جنگ روانی و نرم و جنگ نیمه سخت است که در ادامه ترکیبی اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی تلاش پرحجمی را در قالب جبهه‌ای وسیع ادامه دادند.

رمانده سپاه ناحیه ورامین یادآور شد: ۲۱ تیر ماه یادآور عاشورای عفاف و حجاب در مسجد مقدس گوهر شاد در کنار مضجع نورانی امام رضا (ع) است که دژخیمان رضاخان وابسته و دست نشانده اجانب مردم بی دفاع را که برای تظلم و دادخواهی از کشف حجاب گرد هم آمده بودند به رگبار بستند و لکه ننگی در تاریخ معاصر بجا گذاشتند.

تاجیک خاطرنشان کرد: این روز فرصتی برای فریاد برعلیه این سیاست ننگین است، نسل نو می‌تواند کمی تأمل کند و راه درست را در عمل به احکام نورانی قرآن بیابد و از افتادن در دام سیاست‌های شیطانی دوری کند.