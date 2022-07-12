بخش خصوصی در سواحل مازندران سرمایه گذاری کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور بعدازظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی طرحهای دریا با بیان اینک که دولت نمیتواند در سواحل هزینه کند، گفت: سواحل باید توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شود.
وی با بیان اینکه طرحهای سالمسازی دریا باید به افرادی که دارای صلاحیت هستند، واگذار شود.
وی با اظهار اینکه مازندران در ایجاد امنیت روانی و اجتماعی کشور نقش مهمی دارد، گفت: مردم از مناطق مختلف کشور برای تعطیلات به استان سفر میکنند و همه مدیران در تمامی حوزهها در سطح ملی خدمات رسانی میکنند.
سیدعلی قاسمی فرماندار چالوس نیز با اشاره به پیاده روی خانوادگی در ساحل به مناسبت روز عفاف و حجاب در ساحل گفت: از حضور روحانیون برای برنامههای فرهنگی و دینی در ساحل بهره مند میشویم.
وی به واگذاری غرفههایی برای اجرای برنامههای فرهنگی به گروههای جهادی در ساحل گفت: برنامههای متنوعی در حوزههای فرهنگی در ساحل در دست اقدام است.
وی یادآور شد: جشنواره هچسا و جتسا در شهرهای هچیرود و چالوس در حوزههای فرهنگی و ورزشی در سواحل چالوس در دست اجرا است.
رستمعلی فرماندار جویبار با اشاره به اینکه ۱۸ کیلومتر ساحل بکر و زیبا در شهرستان وجود دارد، گفت: باید برنامه مدون و نقشه راهی برای سواحل در منطقه طراحی وتعریف شود.
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