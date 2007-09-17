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۲۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

اتحادیه ناشران قرآنی کشور تاسیس می شود

اتحادیه ناشران قرآنی کشور تاسیس می شود

تعدادی از ناشران مذهبی به منظور حمایت از حقوق قانونی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در فعالیت های ناشران قرآن کریم و ارائه خدمات نشر و... نخستین مجمع عمومی ناشران قرآنی را تشکیل می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ناشران تصمیم دارند به منظور حمایت از حقوق، ایجاد هماهنگی در فعالیت های ناشران قرآن کریم و ارائه خدمات نشر، امور نمایشگاهی و شرکت در جشنواره های قرآنی و تسهیل در تعامل با نهادهای دولتی و مراکز قرآنی، اتحادیه ناشران قرآنی کشور را ساماندهی کنند.

چاپ و نشر قرآن مجید و نشر علوم و معارف قرآن و عترت از جمله محورهای مشترک کاری این ناشران عنوان شده است. به این منظور از ناشران دعوت شده است در اولین نشست عمومی شرکت کنند تا به عنوان مجمع عمومی زمینه تدوین و تصویب اساسنامه، تشکیل ارکان و سایر اقدامات قانونی این تشکل را فراهم کنند.

زمان اولین جلسه مجمع عمومی ساعت 30/18 روز سه شنبه سوم مهرماه 1386 مصادف با سیزدهم ماه مبارک رمضان و مکان آن در موسسه خیریه بنیس واقع در پیچ شمیران، ابتدای خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به تقاطع سمیه اعلام شده است.

ناشرانی چون دارالکتب الاسلامیه، پیام آزادی، فیض کاشانی، انتشارات انصاریان، اسلام و حافظ نوین نسبت به اعلام این فراخوان اقدام کرده اند.

کد مطلب 553668

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