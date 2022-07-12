دنیا گرفتار بی عدالتی در سلامت است/ اهمیت دیپلماسی سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در نشستی با سفرای برخی از کشورها با موضوع همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت، اظهار داشت: از اینکه میزبان سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای دوست مانند جمهوری آذربایجان، کوبا، سوریه، هند، قطر، سوئیس، عمان، پاکستان، ونزوئلا و لبنان هستیم، بسیار مفتخر و خرسندیم.

وی خاطرنشان کرد: امروزه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های هر دولتی، تأمین سلامت برای مردمش است. این سلامت وقتی تأمین می‌شود که نه تنها وزارت بهداشت بلکه تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در امر سلامت، نقش خود را به خوبی ایفا کنند؛ چرا که سلامت موضوعی بین بخشی است.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت، تصریح کرد: اینگونه نیست که هر کشوری بتواند به تنهایی به شاخص‌های سلامت دست یابد، بلکه نیاز است که کشورها با ظرفیت‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ گذشته از آن، وقتی بیماری‌های واگیردار پدید می‌آید، به سرعت منتشر می‌شود و ممکن است بسیاری کشورها را درگیر کند، لذا، سلامت امری همگانی است.

عین اللهی با بیان اینکه کمتر حوزه‌ای مانند سلامت به همکاری کشورها با هم نیاز دارد، عنوان کرد: لازم است این همکاری‌ها سازماندهی شود و به دستورالعمل مشترکی منجر گردد.

وزیر بهداشت بیان کرد: آنچه امروزه در دنیا شاهد آن هستیم، بی عدالتی در سلامت است و می‌بینیم که مردم محروم و فقیر و کشورهای پیرامونی بر خلاف کشورهای هسته از آن برخوردار نیستند. برای از بین بردن این بی عدالتی باید برنامه ریزی کنیم.

وی ادامه داد: اقدام خوبی که در کشور ما از ابتدای انقلاب آغاز شد، ایجاد شبکه‌های بهداشتی و درمانی در سراسر کشور است. در تمام کشور ما خانه‌های بهداشت فعالند که بهورزان در آنها خدمات اولیه سلامت ارائه می‌دهند و بعد به مراکز پیشرفته‌تر ارجاع می‌دهند تا مردم خدمات تخصصی دریافت کنند.

عین اللهی در ادامه در خصوص همه گیری کرونا گفت: همه گیری کرونا در دو سال اخیر زنگ خطری برای بشریت بود که نشان داد چگونه یک ویروس می‌تواند تمام کشورها را در بر گیرد و مردم را خانه نشین کند. از طرفی نابرابری‌ها و بی عدالتی‌ها در برخی نقاط جهان مشهودتر بود. در برخی کشورها هنوز هم در مقابله با کرونا پیشرفتی حاصل نشده و همین امر باعث شده که کرونا در جهان کنترل نشده و یک جهش باعث ایجاد موج‌های دیگر در سایر کشورها شود.

وی افزود: در ایران به رغم تحریم‌های ناجوانمردانه ای که علیه ما اعمال شد و لازم بود در دوران کرونا متوقف شود اما تحریم‌ها ادامه پیدا کرد و دانشمندان ما با تکیه بر دانش خود در جهت ساخت واکسن و تجهیزات تلاش کردند. در این دوران رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت هدایت مردم بسیار مؤثر بود و شخص رئیس جمهور در این زمینه تدابیر مؤثری در واکسیناسیون سراسری در کشور اتخاذ کردند. همچنین همکاری‌های بین بخشی با تشکیل قرارگاه کرونا به خوبی پیگیری شد.

وزیر بهداشت در خصوص واکسیناسیون کووید ۱۹ گفت: در ابتدا از واکسن محروم بودیم، به رغم اینکه در کوواکس عضو بودیم و مبلغ خرید واکسن را پرداخت کرده بودیم، تا شهریور ۱۴۰۰ واکسن مؤثری دریافت نکردیم، به همین دلیل از طریق برخی کشورها واکسن وارد کردیم و بعد از آن، تولید واکسن را آغاز کردیم، تا جایی که اکنون ۶ مرکز تولید واکسن با پلتفرم‌های مختلف در کشور فعال است و حتی این امکان را داریم که واکسن تولید ایران را به کشورهای دیگر صادر کنیم.

وی گفت: همکاری مردم ایران در حوزه واکسیناسیون بسیار مطلوب بود و در مدتی کوتاه حجم بالایی از مردم واکسینه شدند. برای مثال، روزانه تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در هر هفته ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار واکسن تزریق در کشور ما تزریق شد.

عین اللهی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیون دوز واکسن در کشور تزریق شده است، گفت: در حال حاضر حدود ۹۵ درصد مردم دوز اول، ۷۵ درصد دو دوز و ۶۰ درصد مردم سه دوز واکسن تزریق کرده اند. همین امر باعث شد ایمنی خوبی در کشور ایجاد شود؛ به طوری که امروزه میزان مرگ و میر ناشی از کرونا تک رقمی شده و در برخی ایام به صفر رسیده است.

وی عنوان کرد: بزرگ‌ترین مؤلفه قدرت هر کشوری مردم آن کشور هستند و خوشبختانه مردم ایران در مبارزه با کرونا به خوبی با نظام سلامت همکاری کردند و به موفقیت‌های خوبی دست یافتیم.

عین اللهی در ادامه افزود: در مورد گروه‌های دانش بنیان و تولید تجهیزات و داروها نیز موفقیت‌هایی بسیاری به دست آورده ایم. در حال حاضر ۹۷ درصد داروها را خودمان تولید کرده ایم و فقط ۳ درصد داروها وارداتی هستند که علاقه داریم در این زمینه با کشورهای دوست همکاری داشته باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به شرکت در مجمع جهانی سلامت، گفت: این توفیق را داشتیم که در مجمع جهانی سلامت با وزرای بهداشت کشورهای دوست دیدار داشته باشیم. این دوستی باید به تصمیمات عملیاتی ختم شود و لازم است راهکارها و برنامه‌ها اجرایی مشخص شده و کارگروه‌ها در این زمینه اقدام کنند.

وی گفت: دیپلماسی سلامت از مهم‌ترین ابعادی است که سفرای کشورها باید راجع به آن همفکری و اقدام کنند.

عین اللهی در بخش دیگری از سخنانش در این جلسه، از حضور و اظهار نظر سفرای کشورها تشکر کرد و گفت: زمینه‌های همکاری کشورها با یکدیگر متنوع است و نیاز است که این جلسات به صورت مستمر و در قالب کارگروه‌های تخصصی ادامه یابد تا بتوانیم به دستاوردهای راهبردی دست پیدا کنیم. مثلاً، امروزه در زمینه مقابله با ریزگردها کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند.

وزیر بهداشت در خصوص همکاری دانشگاهی بین کشورها گفت: لازم است که دانشمندان ما هم با یکدیگر ارتباط و هم افزایی پیدا کنند. از طرفی ضرورت دارد در منطقه کنفرانس‌های منطقه‌ای پزشکی برگزار کنیم و همکاری‌ها در سطح دانشگاهی گسترش پیدا کند.