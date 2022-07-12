کمبود زمین برای ۴۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی ظهر سه شنبه در بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قم اظهار داشت: بیش از ۱۳۱ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در استان قم ثبت نام کردند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قم بیان داشت: از میان متقاضیان و ثبت نام کنندگان این طرح، ۹۱ هزار نفر واجد شرایط این طرح شناخته شدند که برای ۴۰ هزار واحد مسکونی نیازمند تأمین زمین هستیم.

وی با بیان اینکه احداث ۵۵۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در قم آغاز شده است عنوان داشت: با الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری منطقه پردیسان به محدوده شهری قم زمین مورد نیاز برای احداث ۳۵ هزار واحد مسکونی تأمین شده است.

وی با اشاره به محبوس بودن هزار هکتار زمین توسط مؤسسات در منطقه پردیسان و عدم استفاده از این زمین‌ها اظهار داشت: رئیس جمهور در سفر خود به استان قم دستور آزادسازی این زمین‌ها را صادر کردند که در این صورت زمین مورد نیاز متقاضیان مسکن در استان قم حل خواهد شد.