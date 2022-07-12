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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۸

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

شناسایی ۲ بیمار سرپایی مبتلا به کرونا در کرمانشاه

شناسایی ۲ بیمار سرپایی مبتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از شناسایی ۲ بیمار سرپایی مبتلا به کرونا در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته هیچ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۲ مورد بیمار مثبت سرپایی دیگری در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۶ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه هیچ موردی از فوت با تشخیص قطعی ابتلاء به کرونا در استان ثبت نشده است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، سه هزار و ۱۳۹ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص یک نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5536705

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