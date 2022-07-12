ساماندهی وضعیت زباله در شهرستان نظرآباد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزایی بعد از ظهر سهشنبه در نشست مشترک فرمانداران، معاونین فرماندار و شهرداران غرب استان در محل سالن جلسات فرمانداری نظرآباد تشکیل شد، بر ضرورت ساماندهی وضعیت زبالههای شهرستان نظرآباد تاکید کرد و گفت: به منظور حفاظت از محیط زیست شهرستان ضروری است نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی امور مرتبط با جمع آوری و دفع بهداشتی زبالههای اقدام لازم صورت پذیرد.
وی بیان کرد: بدین منظور تحویل زمین ۱۰ هکتاری مورد توافق شهرستانها از جمله نکات قابل تأملی است که باید برای رفع مشکلات مرتبط با زباله از سوی مسئولان مربوطه تدابیر لازم اتخاذ شود.
سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری البرز تصریح کرد: مسئولیت این مهم تا رسیدن به نتیجه مطلوب بر عهده شهرداری نظرآباد است. در این راستا تمامی موضوعات اعم از رعایت کامل دستورالعملهای زیست محیطی، بهداشتی و لزوم همت جمعی شهرداران برای بهبود وضعیت زباله و جمع آوری سگهای ولگرد باید مدنظر و مورد توجه تصمیم سازان قرار گیرد.
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