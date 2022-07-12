نمایشگاه اسناد تاریخی عفاف و حجاب در مرکز اسناد یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 25 سند تاریخی مرتبط با موضوع عفاف و حجاب در مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد به نمایش درآمده که تا تاریخ 28 تیرماه در ساعات اداری پذیرای عموم خواهد بود.

تعهدنامه مردان و کدخدای تعدادی از روستاهای یزد با موضوع تعهد به بی حجاب کردن زنانشان، رونوشت نامه زنان یزدی به نمایندگان مجلس شورای ملی در اعتراض به قانون کشف حجاب اجباری، دستور موکد رئیس شهربانی یزد به کفیل حکومت نایین در اجرای امر نهضت بانوان، نامه فرماندار یزد مبنی بر آشنا ساختن مردم توسط ماموران به نهضت کشف حجاب و محسنات آن، گزارش پیشرفت نهضت نسوان در یزد، بخشنامه فرمانداریهای یزد به کل بخشداری ها در مورد مواخذه بخشداران در عدم اجرای کامل قانون کشف حجاب، بخشنامه ممنوعیت ورود زنان با حجاب به ادارات، دستگیری و تبعید دو نفر از منتقدین کشف حجاب به یزد و سیرجان و محاکمه کفیل شهربانی به دلیل کوتاهی در ارائه راپورت این افراد از اسناد به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه است.

مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در حاشیه این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ویژگیهای شاخص یزدی ها در مبارزه با پدیده شوم کشف حجاب اجباری که این استان را از سایر استانها در طول تاریخ متمایز نموده است، مقابله شجاعانه مجاهد شهید شیخ محمد تقی بافقی در برابر حضور بی حجاب همسر رضا شاه در حرم حضرت معصومه(س) بوده است که منجر به تعویق هشت ساله کشف حجاب شد.

سعید زارع همچنین اعتراض زنان یزدی به مجلس شورای ملی و اعتراض آیت الله حائری یزدی در حوزه علمیه قم و بسیاری از روحانیون یزدی به این موضوع را از دیگر ویژگیهای شاخص یزدی ها در موضوع مبارزه با پدیده شوم کشف حجاب اجباری برشمرد و بیان کرد: همه این ویژگیها در سالهای تاریک استبداد وضعیت بانوان یزد را در مبارزه با این پدیده شوم در طول تاریخ وضعیتی متفاوت و شجاعانه قلمداد می کند.

زارع ادامه داد: اسناد موجود در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در این خصوص گویای این موضوع است که عموم بانوان یزد از این پدیده استقبال نکرده، بلکه علیه آن موضع گرفته اند و حتی تا پای جان از عفاف و حجاب خود حراست کردند.

مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با بیان اینکه ارسال نامه اعتراض زنان یزدی به مجلس شورای ملی یکی از مهمترین اسناد موجود در این مرکز است که در واقع نوعی مبارزه دیپلماتیک و مدنی در موضوع کشف حجاب اجباری بوده است که در آن زمان بی سابقه بوده است، گفت: این مرکز در نظر دارد با توجه به ویژگی های خاص یزد در مبارزه با کشف حجاب همایش ملی مبارزه با حجاب اجباری را در آینده ای نزدیک در یزد برگزار کند.

وی ادامه داد: هر چند قانون کشف حجاب اجباری با رفتن رضا شاه لغو شد، اما مبارزه با حجاب از دستور کار استعمارگران و وابستگان داخلی خارج نشد و در دوره پهلوی دوم به جای مقابله با حجاب به مقابله با حیا و به جای سلاح سرنیزه از سلاح تبلیغات استفاده کردند و رژیم شاه نیز با یاری رسانه های گروهی و سینما سیاست رواج بی حجابی و بی عفتنی را دنبال کرد و اکنون نیز رواج بی بند و باری و عادی سازی ارتباط محرم و نامحرم از طریق شبکه های ماهواره ای در دستور کار قرار دارد.