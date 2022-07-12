به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا طاهری ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل زندان‌های استان بوشهر و امضای تفاهم‌نامه فرهنگی، آموزشی و قرآنی بین دو دستگاه اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در قالب پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در جهت ارتقا سطح فرهنگ دینی و مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی به فعالیت در مناطق آسیب‌پذیر مشغول است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: با عنایت به رسالت اداره کل تبلیغات اسلامی مبنی بر توسعه فعالیت‌های فرهنگی - دینی و ساماندهی مراکز قرآنی، فرهنگی و مردمی و لزوم همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادها، و با توجه به مأموریت اداره کل زندان‌های استان مبنی بر ساماندهی و رسیدگی به امور فرهنگی و تربیتی و قرآنی زندانیان، این تفاهم‌نامه اجرایی بین دو دستگاه منعقد می‌شود.

وی گفت: استفاده از ظرفیت شبکه تبلیغی و روحانیون، مفسرین و اساتید اعزامی جهت اجرای جلسات تفسیری و کارگاه‌های سبک زندگی قرآنی - اسلامی در زندان‌ها، اجرای طرح‌های فرهنگی، آموزشی مددجویان، برگزاری دوره‌های فرهنگی اجتماعی و قرآنی ضمن خدمت ویژه کارکنان و تأیید و معرفی روحانیون به اداره کل زندان‌ها اداره کل زندان‌ها از موارد همکاری‌های دو دستگاه در این تفاهم‌نامه است.

وی بیان کرد: این تفاهم‌نامه در پنج ماده تنظیم و برای مدت یک سال از اول فروردین لغایت ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود.

در این نشست تفاهم‌نامه فرهنگی، قرآنی بین این دو دستگاه در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شبکه امامت در عرصه تربیتی و دینی با موضوع همکاری در جهت توسعه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و قرآنی در اداره کل زندان‌ها منعقد شد و به امضا دو طرف رسید.