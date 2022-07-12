خروج از بن بست فرهنگی با طرح های مبتکرانه جوانان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه بعد از ظهر سه شنبه در شورای ساماندهی امور جوانان بیان کرد: طرحهای ابتکاری استان فارس موجب شده تا این استان به یکی از استانهای سرآمد در حوزه جوانان تبدیل شود که از جمله این طرحها میتوان به تابستان داغ باشگاه زوجین چهارشنبههای طلایی اشاره کرد.
عالیترین مقام دولت در استان فارس متذکر شد: راه برون رفت از مشکلات اجتماعی استفاده از طرحهای مبتکرانه ای است که موجب میشود تا جوانان به سمت برنامههای فرهنگی جذب شود از این رو میتوان گفت که طرحهایی که در استان فارس به صورت مبتکرانه اجرا میشود موجب جذب جوانان شده است.
وی ادامه داد: مشکلی که در استان فارس وجود دارد این است که طرحهای ابتکاری در حوزه جوانان به خوبی در سطح جامعه اطلاع رسانی نمیشود این در حالی است که اگر مشکلات جوانان برطرف شود آنان به آینده امیدوار خواهند بود.
اعتقاد استاندار فارس بایستی با برنامهریزی به جنگ با دشمنان کشور در حوزه فرهنگ رفت از این رو باید با نظام برنامهریزی به دشمنان فرهنگی کشور حمله کرد.
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